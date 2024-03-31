台中玩樂園送飯店4月1日開搶 海線飯店一泊二食6折起
感恩回饋活動，麗寶樂園渡假區首度推出買樂園門票送賽車主題旅店住房3999元，官網限搶從4月1日上午10點至7日晚上12點共7天，購買探索世界4人套票1組贈送賽車主題旅店住宿一晚(兩大兩小)；兒童節連假，探索世界12歲以下票價只要199元優惠，4月4日、5日二天舉辦LINE FRIENDS 明星兔兔見面會。
麗寶樂園渡假區感恩回饋的官網限時促銷，只要3999元享四人同行玩樂園並入住賽車主題旅店住宿一泊(兩大兩小)，即買即用，使用期限為4月1日到6月30日。清明兒童連假4月4日到7日，探索世界12歲以下只要199元。
台中海線鄰近三井Outlet的台中港酒店也搶攻連假住宿商機，推出「連假限定 一泊二食」住宿專案；兩人同行每人3000元起，專案包含隔天自助式百匯早餐吃到飽。
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