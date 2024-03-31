台中推動區區有親子館 挨批拿Mini館充數

台中市推動區區有親子館，目前親子館16處、Mini親子館11處，但議員批評，神岡、龍井、大安仍未設置，Mini館由托育資源中心更名而來，依然空間狹小、常預約不到場次，改個名字「換湯不換藥」，不能只是喊口號。台中市社會局表示，過去5年親子館從4處增加到16處，Mini館也重新規畫，充實托育資源，預計2026年可達成目標。

潘姓家長說，中市的Mini親子館空間小，受限於場地規模，課程場次也不多，往往一開放報名，10分鐘就秒殺，「宛如在搶演唱會門票」；Mini館只要有課程就無法入館，加上周日、周一休館，可開放時間很少，想就近使用都不行，還是得跨區到鄰近的大型親子館。

台中市議員張家銨說，Mini館原本是托育資源中心，換個名字改為Mini親子館，但過去托育資源中心空間較小、服務人數受限，家長常預約不到場次，現在更名後還是如此，市府不能為了達成「區區親子館」的目標，卻只是改名「換湯不換藥」，空間、內容都要實質升級，不要淪為喊口號。

台中市議員黃守達說，中區、西區的Mini館，活動空間有限，設備相對簡單，尤其西區Mini館更隱身在複合式商辦大樓，在地居民多不知道有這個館；Mini館應當成暫時性措施，市府應兌現區區「親子館」承諾，不該拿Mini館充數。

社會局指出，盧秀燕市長上任前，台中市僅有4間親子館，現已增加到16間，Mini館有11處，神岡親子館預計5月開幕，2026年全市29區，將有31間親子館，達到「區區親子館」目標。

社會局說，民眾常把托育資源中心，誤為是提供托育服務，為方便區分才更名Mini親子館，現有11間Mini親子館，規畫圖書區、積木區、大肌肉活動區、手作區、益智區、角色扮演區等，可供0至6歲幼兒家庭使用。