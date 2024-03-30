「溪湖女婿」捨醫學中心下鄉 開外科診所守護南彰健康

南彰化相較北彰化，人口結構偏高齡化，診所類型以慢性疾病等內科及綜合科別為主，溪湖鎮成立第一家外科專科診所，醫師希望服務南彰化需要外科診療的病人，也開拓醫療競爭的藍海。

這家外科診所設在前立法委員楊宗哲服務處，醫師潘毅娶楊宗哲的侄女楊瓊嬈為妻，因此地方士紳前往參觀診所，並戲稱潘毅是溪湖女婿，跟著妻子回家鄉開業。楊宗哲今表示，潘毅本來在醫學中心彰化基督教醫院看診，結織醫院社工室主任楊瓊嬈，相戀而結為連理。

楊宗哲說，潘毅格外注意南彰化病患，發現鄉下病人因交通、醫療費用等問題，沒到都市大醫院就診，捨正統醫療遷就偏方，導致傷口惡化，錯過治療黃金期，像糖尿病人有的必須截肢，令人扼腕。

潘毅表示，很多朋友建議應廣開科別，不要侷限外科，把其它科別病人拒於門外，但他自認是外科醫師，在彰基22年都從事傷口重建等外科醫療工作，也知道南彰化少有外科診所，現今到溪湖鎮他做外科方面的醫療，診所已配備日本進口數位X光機、高壓氧個人艙和手術房設備，希望能為南彰化病人處理好傷口。