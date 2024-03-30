彰化11歲自強兒童賣粿賺生活費 感謝阿嬤「把最好的都留給我」

彰化田中鎮國一生張程翔由阿嬤一手拉拔長大，從小就陪阿嬤在路邊擺攤賣手工粿類，雖然家庭經濟狀況不佳，但他努力學習，成績維持全班一、二名，還是音樂比賽、朗讀比賽好手，張程翔說，家裡雖是低收入戶，但家人把最好的都給他，學習路上也有很多善心人士幫助，讓他有機會展現自己。

彰化家扶中心內扶助3000名弱勢兒少，今天表揚10名自強兒童，田中鎮11歲的張程翔來自隔代教養家庭，今天上台領獎並發表感言，74歲阿嬤在台下感動流淚，阿嬤上台與張程翔相擁感動現場所有人。

張程翔阿嬤自製純手工古早味紅龜粿、甜粿、湯圓等手工粿類擺攤販賣，張程翔幼兒園中班時就陪著阿嬤在路邊擺攤，阿嬤現在聽力不佳，他成為得力的助手，從標價、擺攤、叫賣、秤重等工作樣樣得心應手，孩子貼心懂事，老顧客都看在眼裡。

張程翔從新民國小畢業，因學校資源豐富，得以參加小提琴社團，他勤練琴也屢屢在「彰化市長盃弦笛樂團音樂比賽」及「彰化縣學生音樂比賽」中獲獎，國、台語演說與朗讀也相當拿手，且學業成績優異，段考總是名列第一。

張程翔說，雖然家境不好，但沒有放棄學習，很感謝阿嬤照顧她，也謝謝姑姑總聽他訴苦、開導他，「生活雖不富足，但都把最好的都給我」，也因為有家扶中心的幫助讓他和家人參加許多活動留下回憶，他指出，學習路上包括縣府、學校和社會許多善心人士幫助，讓他還是有很多機會可以展現自己。張程翔堅毅、孝順的心讓他獲得「2024年家扶基金會全國自強兒少」表揚肯定。