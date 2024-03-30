彰化農業人力團招不滿 農會：薪資福利不如以往

各地農業缺工嚴重，彰化縣府近年配合中央推動農業人力團計畫，但因補助福利縮減，原本核定人數都可滿額的兼職農務人力現在仍相當缺人，有的農場尋求農會協助派工卻找嘸工，彰化兼職農務人員目前爭取增加交通津貼仍待中央評估。

彰化縣2017年開始配合農業部政策媒合農業人力，縣府農業處表示，彰化農業人力團計畫包括彰化縣農會及芬園鄉農會等專職農業師父及二林鎮、伸港鄉、社頭鄉、埤頭鄉、二水鄉、溪州鄉及大城鄉等7家農會兼職人力的農務人員派工平台，共核定120人，提供農場季節性缺工幫手，但目前僅100多人，有的農會甚至無法派工，希望盡早補足人力。

有農會指出，政府最早推動農業師傅福利優渥，每月薪資加獎金約有4萬5元，吸引經理級退休人員、公務員報名，芬園農會總幹事黃翊愷也說，近年福利縮招募變得困難，包括以往每天100元的交通津貼減為50元，為農業師傅存的務農基金，原本1個月1萬元減為5千元，並且還須自行投保勞工保險，誘因相對降低。

農業處說，依據派工時數目前縣內農業團的平均薪資約落在3萬多左右，少數達到4萬多元，政策希望依據季節性缺工需求派員協助，但大多數農場主希望的是穩定人力；也有農務人員提出增加交通津貼依據距離每日最高150元，但中央還在評估。