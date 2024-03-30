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雜草叢生、設施破損…台中清水漁業公園荒涼 遊客誤為公墓

聯合報／ 記者林佩均／台中報導
漁業休閒公園內的木製涼亭、護欄、步道木橋都遭蛀蝕，導覽牌破損無法辨識內容，遊客搖頭，號稱「觀光漁港」的公園，卻宛若廢墟。記者林佩均／攝影
漁業休閒公園內的木製涼亭、護欄、步道木橋都遭蛀蝕，導覽牌破損無法辨識內容，遊客搖頭，號稱「觀光漁港」的公園，卻宛若廢墟。記者林佩均／攝影

台中市清水區漁業休閒公園位在梧棲漁港旁，鮮少民眾使用，清明節將近，外地遊客看雜草叢生，誤以為是公墓。在地居民說，公園木棧道破損，還拉起封鎖線，涼亭護欄斷裂，暗藏風險。台中市海資所解釋，該公園主管機關為中央農業部，前年、去年爭取修繕經費，至今未果，將持續爭取。

梧棲漁港鄰近購物中心、高美濕地，有遊客順道前往，發現內部設施破損，乍看荒煙蔓草，還以為是沒人整理的墓園；公園內護欄、步道、木橋都遭腐蝕，涼亭拉起封鎖線，簡直像廢墟。

清水區海濱里長陳山林說，遊客常到此一遊，但公園內很荒涼，自然吸引不了人潮，當地居民也不會去這座公園，設施損壞暗藏風險，希望相關單位重視。

民進黨議員楊典忠說，發展海線觀光市府責無旁貸，公園設施更要兼顧安全與好玩，不能以爭取不到經費，就放任梧棲漁業公園荒廢；台中海生館完工在即，市府應協調港務公司、漁業署等，發展周邊觀光，帶動梧棲漁港成為全台親子旅遊的首選。

台中市海岸資源漁業發展所長陳英琮說，梧棲漁港屬第1類漁港，主管機關是中央農業部漁業署，中市農業局海資所代為管理，但公園內硬體設施毀損，經費須由農業部漁業署出資修繕。

陳英琮表示，公園內設施維護經費前年9月、去年12月，已提計畫給農業部漁業署核定，但目前中央尚未回覆，將再向漁業署反映，盡速展開維修；現場毀損的涼亭、木棧道，已先拉起封鎖線，張貼公告禁止民眾闖入，以維護安全。

梧棲 漁業署 農業部

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