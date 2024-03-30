南投忠烈祠規畫重建 打造全齡公園

南投縣政府昨天在南投縣忠烈祠，舉辦因公殉職戰士軍警春祭，忠烈祠借用碧山巖已有58年歷史，地點位在南投、彰化交界，不少縣民都不知道忠烈祠所在。縣府表示，正規畫興建新的忠烈祠，朝多功能公園設計，提供休憩空間，也能彰顯南投護國英雄的英勇事蹟。

南投縣忠烈祠位於南投市彰南路碧山巖旁，1966年1月1日落成啟用，原址為碧山巖寺廟土地，1955年碧山巖寺捐地，由南投縣政府興建宮殿式建築物，由縣府與碧山巖寺共同管理。

忠烈祠興建啟用已有58年，鄰近南投市與彰化芬園交界處，不少南投縣民甚至不知道南投縣忠烈祠所在，加上碧山巖寺入口坡度陡峭，還曾發生坡地崩塌，年紀較大遺屬想到忠烈祠追思，相當不方便。

縣府昨在忠烈祠舉辦春祭，副縣長王瑞德代表縣長許淑華擔任主祭，多名因公殉職戰士的遺族全程參加。王瑞德依序上香、獻花、獻茶、獻果後恭讀祭文，並由王瑞德與陪祭者，向抗戰陣亡將士及殉難官民靈位、南投縣因公殉職戰士軍警靈位三鞠躬，慰問軍人遺族。

王瑞德表示，青年節感念先烈和南投縣因公殉職的軍警官兵，為國家犧牲奉獻，現在兩岸情勢緊張，感謝軍人為國家精勤訓練，保衛家園。

縣府強調，目前的忠烈祠建築將近一甲子，為了感念先烈先賢，將遴選環境幽靜地點，規畫軟硬體設施及建立完善管理機制，除了現代化建築外，也將打造大型全齡公園，提供休閒運動與具有教育、歷史和文化意義。