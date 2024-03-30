彰化員林開辦市民意外險 最高理賠40萬

彰化縣不少鄉鎮都有公費居民團體保險，例如大村、伸港、線西、大城等，員林市公所昨天與保險公司正式簽約，市長游振雄宣布，下周一起市民意外保險生效，未來1年設籍員林市民若符合資格，可請領保險理賠，最高額度40萬元。

游振雄昨與得標的新光人壽處長徐智強簽約，從宣布4月1日到明年4月1日凌晨0點，員林市12.2萬多名市民，享有意外身故或失能保險，最高額度理賠40萬元。

游振雄說，前市長張錦昆開辦中低收入戶和低收入戶意外險，最高理賠金額每人20萬元，他接任市長後，發現20萬額度不夠，提高到最高理賠金額40萬元，另推動全體市民的健康保險。

員林市公所參考大村等鄉鎮市居民保險的契約，去年底獲市代會支持，通過預算2千萬，今年初招標，由新光人壽以1574.4萬得標；昨天簽約，預計4月起生效。

游振雄說，意外保險備而不用，市公所希望每位市民都健康平安。縣長王惠美指派縣府秘書賴沛然到場，強調人生幸福靠健康，祝福市民用不到意外保險。

大村鄉民團保已持續第7年，去年委外經歷4次流標，最後以1937萬8560元發包，自去年4月20日凌晨零時至今年4月19日午夜，鄉民意外身故或全殘最高理賠100萬元；今年3月已再續約。大城鄉公所2017年起，運用台塑敦親睦鄰基金開辦鄉民保險，今年公所再加編167萬元，總共450萬元才發包出去，最高理賠30萬元。

伸港鄉曾因保險公司賠錢，2021年1月曾有20多天意外險空窗期，後來在鄉公所終於發包，意外險理賠最高每人50萬元；線西鄉公所去年編列250萬元為鄉民投保意外險，死亡及失能給付最高每人32萬；伸港、線西鄉民團保仍持續。