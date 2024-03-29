大甲媽遶境+清明連假恐塞車 高鐵台中站周邊替代道路曝光

台中市警局烏日分局有鑑於下周將迎來清明節4天連假（4月4日至7日），加上台中大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進香4月5日起駕，高鐵台中站周邊將湧現返鄉掃墓、出遊及進香的人潮、車潮，今公布清明節連續假期交通疏導重點，提醒駕駛可走替代道路避免塞車。

台中市警局烏日分局提醒駕駛，高鐵站區一、二樓採接送分區分流科技執法，限時3分鐘停留；高鐵站1樓7號門為接客專用，2樓為送客專用，只供民眾下車，禁止臨停載客。最常被開單是車輛停等超過3分鐘，建議可提前抵達停放在附近的免費暫停費高鐵特約停車場（嘟嘟房），保有30分鐘免費停等。

烏日警分局說明，根據往年經驗，民眾進出高鐵台中站區以台74線中彰快速道路台中高鐵匝道為主，連假交通尖峰，一旦台74線壅塞回堵，連動造成站區周邊道路塞車。今年適逢大甲媽遶境，恐導致人車大聚集，建議民眾可利用鐵路、公車等，下車地點也可利用台鐵新烏日火車站前廣場，避免等候。