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大甲媽遶境+清明連假恐塞車 高鐵台中站周邊替代道路曝光

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
高鐵台中站區1樓為載客專區，科技執法取締最多為站區1樓違停超過3分鐘。記者趙容萱／攝影
高鐵台中站區1樓為載客專區，科技執法取締最多為站區1樓違停超過3分鐘。記者趙容萱／攝影

台中市警局烏日分局有鑑於下周將迎來清明節4天連假（4月4日至7日），加上台中大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進香4月5日起駕，高鐵台中站周邊將湧現返鄉掃墓、出遊及進香的人潮、車潮，今公布清明節連續假期交通疏導重點，提醒駕駛可走替代道路避免塞車

台中市警局烏日分局提醒駕駛，高鐵站區一、二樓採接送分區分流科技執法，限時3分鐘停留；高鐵站1樓7號門為接客專用，2樓為送客專用，只供民眾下車，禁止臨停載客。最常被開單是車輛停等超過3分鐘，建議可提前抵達停放在附近的免費暫停費高鐵特約停車場（嘟嘟房），保有30分鐘免費停等。

烏日警分局說明，根據往年經驗，民眾進出高鐵台中站區以台74線中彰快速道路台中高鐵匝道為主，連假交通尖峰，一旦台74線壅塞回堵，連動造成站區周邊道路塞車。今年適逢大甲媽遶境，恐導致人車大聚集，建議民眾可利用鐵路、公車等，下車地點也可利用台鐵新烏日火車站前廣場，避免等候。

烏日警分局建議，民眾行駛高鐵台中站周邊道路，可分流行駛替代道路， 南投民眾可走中投公路下烏日區環河路後接高鐵路一段進出高鐵站；彰化民眾可走中山高下王田交流道，或由大度橋接烏日區中山路進出高鐵站；台中民眾可走台74線中彰快速道路或高鐵台中站周遭聯外道路，包括建國路、學田路、中山路等平面道路進出高鐵站。

高鐵台中站區1樓為載客專區，科技執法取締最多為站區1樓違停超過3分鐘。記者趙容萱／攝影
高鐵台中站區1樓為載客專區，科技執法取締最多為站區1樓違停超過3分鐘。記者趙容萱／攝影
高鐵台中站區1樓為載客專區，科技執法取締最多為站區1樓違停超過3分鐘。記者趙容萱／攝影
高鐵台中站區1樓為載客專區，科技執法取締最多為站區1樓違停超過3分鐘。記者趙容萱／攝影
高鐵台中站區2樓為送客專區，限時3分鐘停留，禁臨停載客，有科技執法。記者趙容萱／攝影
高鐵台中站區2樓為送客專區，限時3分鐘停留，禁臨停載客，有科技執法。記者趙容萱／攝影

台中市 塞車 高鐵

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