糗！南投人不知忠烈祠在哪 縣府規畫重建

南投縣政府今天在南投縣忠烈祠舉辦因公殉職戰士軍警春祭，忠烈祠借用碧山巖已有58年歷史，加上地點位在南投、彰化交界，不少縣民都不知道忠烈祠所在，縣府正規畫興建新的忠烈祠並朝多功能公園設計，提供縣民休憩空間，也方便大家認識南投護國英雄的英勇事蹟。

南投縣忠烈祠位於南投市彰南路碧山嚴旁，民國55年1月1日落成啟用，原址為碧山嚴寺地，54年碧山嚴寺捐地，並由南投縣政府興建宮殿式建築物，由縣政府與碧山嚴寺共同管理。

忠烈祠興建啟用已有58年，又鄰近彰化縣芬園鄉交界處，還有南投縣民甚至不知道南投縣忠烈祠所在，加上碧山嚴寺入口坡度陡峭，還曾發生坡地崩塌，年紀較大遺屬到忠烈祠追思，相當不方便。

縣政府今天在忠烈祠舉辦春季，王瑞德代表縣長許淑華擔任主祭，多位因公殉職戰士遺族全程參加。王瑞德依序上香、獻花、獻茶、獻果後恭讀祭文，並由王瑞德與陪祭者，向抗戰陣亡將士及殉難官民靈位暨南投縣因公殉職戰士軍警靈位三鞠躬，並慰問軍人遺族。

王瑞德說，青年節一方面感念先烈和南投縣因公殉職的軍警官兵，為國家犧牲奉獻，現在兩岸情勢緊張，感謝軍人為國家精勤訓練，保衛家園。