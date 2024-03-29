快訊

台灣也有受害者！高雄婦服「紅麴膠囊」遭殃 小林製藥：考慮給同等賠償

彰化5道路取消「兩段式左轉」員林大道事故增 彰鹿路反變少

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣政府前的中山路與民權路口，仍維持機慢車兩段式左轉。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府前的中山路與民權路口，仍維持機慢車兩段式左轉。記者劉明岩／攝影

機車強制兩段式左轉常被機車騎士批評侵犯路權，也無助於路口安全，彰化縣政府從去年10月起，選擇員林大道、員林市萬年路、144縣道柳橋路、彰美路、彰鹿路等5條道路，試辦取消強制機車兩段式左轉，警方以取消的前後3個月比較，有增有減，像員林大道就增加16件，彰鹿路反而減少15件，實際影響仍待進一步觀察。

去年10月1日起，彰化縣試辦的5條道路取消機車兩段式左轉，拆掉「機慢車兩段左轉」標誌，或藍色圓圈指示機車兩段式

左轉標誌，並保留待轉區。縣警察交通隊以取消前後三個月的事故做比較，其中員林大道取消前是73件，取消後增加16件；員林市萬年路取消前44件，取消後增加5件；144縣道柳條路取消前12件，取消後減少6件；彰美路段取消前120件，取消後增加11件；彰鹿路取消前115件，取消後減少15件。

機慢車未依兩段式左轉，向來是警方取締的重點。縣警局指出，實施兩段式左轉確實可以減少事故發生，在這五條試辦取消兩段式左轉的道路，如果以取消前後的三個月比較事故件數，時間難免較短一些，況且很多機車騎士早已習慣兩段式左轉，先停仍保留的待轉區再左轉，相對減少事故發生，有必要以較長時間，再做觀察。

交通部公路局彰化工務段也將所轄台1線、台19線、台17線3條道路共38個路口，取消機車強制兩段式左轉。工務段指出，因牽扯太多的路權和交通政策，同時須顧及車況和交通複雜度，只好彈性開放，沒有掛「機慢車兩段左轉」標誌牌面，就是沒有強制一定要兩段式，騎士可以自行選擇，可直接左轉，也可選擇由待轉區左轉。

彰化工務段段長陳禎康說，只要有兩個車道，車況及交通複雜度許可的話，工務段都會檢討評估取消機車強制兩段式左轉，並保留待轉區，供機車騎士彈性選擇。

彰化縣政府前的中山路與民權路口，仍維持機慢車兩段式左轉。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府前的中山路與民權路口，仍維持機慢車兩段式左轉。記者劉明岩／攝影

員林 待轉區

延伸閱讀

彰化鄉民意外保險鄉鎮加1 員林市4月起開辦一年

杯弓蛇影！彰化1醫師麵攤吃粄條全身虛弱 憂與米酵菌酸有關急通報

彩虹菸是絢麗包裝大雜膾毒品 彰化警方攻堅破獲分裝場

肛門塞檳榔、熱融膠狠燙生殖器 彰化大哥虐小弟要賠30萬

相關新聞

糗！南投人不知忠烈祠在哪 縣府規畫重建

南投縣政府今天在南投縣忠烈祠舉辦因公殉職戰士軍警春祭，忠烈祠借用碧山巖已有58年歷史，加上地點位在南投、彰化交界，不少縣...

台中市大墩美展4月起徵件 總獎金增至569萬元

台中市第29屆大墩美展4月1日起開始徵件，台中市文化局今天表示，今年總獎金從原來的新台幣386萬元大幅提高至569萬元，...

彰化5道路取消「兩段式左轉」員林大道事故增 彰鹿路反變少

機車強制兩段式左轉常被機車騎士批評侵犯路權，也無助於路口安全，彰化縣政府從去年10月起，選擇員林大道、員林市萬年路、14...

先辦1年 彰化員林市民意外保險4月起生效

彰化縣員林市公所今宣布，今年4月1日起員林市民意外保險生效，未來一年內，設籍市民符合請領資格最高額度理賠40萬元，成為彰...

建築師妹島和世向盧秀燕導覽 台中綠美圖施工進度曝光

台中市首座圖書館結合美術館的「台中綠美圖」，由台日知名建築師聯手設計，主體工程已近完成，目前辦理帷幕、裝修及景觀工程等收...

2萬株牡丹在杉林溪盛開 今年花季引進22日本新品種

全台獨有的牡丹花季，3月下旬開始盛開在南投縣杉林溪森林遊樂區，花期將持續至4月底，園方指出，除了原有的牡丹花外，今年從日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。