彰化5道路取消「兩段式左轉」員林大道事故增 彰鹿路反變少

機車強制兩段式左轉常被機車騎士批評侵犯路權，也無助於路口安全，彰化縣政府從去年10月起，選擇員林大道、員林市萬年路、144縣道柳橋路、彰美路、彰鹿路等5條道路，試辦取消強制機車兩段式左轉，警方以取消的前後3個月比較，有增有減，像員林大道就增加16件，彰鹿路反而減少15件，實際影響仍待進一步觀察。

去年10月1日起，彰化縣試辦的5條道路取消機車兩段式左轉，拆掉「機慢車兩段左轉」標誌，或藍色圓圈指示機車兩段式

左轉標誌，並保留待轉區。縣警察交通隊以取消前後三個月的事故做比較，其中員林大道取消前是73件，取消後增加16件；員林市萬年路取消前44件，取消後增加5件；144縣道柳條路取消前12件，取消後減少6件；彰美路段取消前120件，取消後增加11件；彰鹿路取消前115件，取消後減少15件。

機慢車未依兩段式左轉，向來是警方取締的重點。縣警局指出，實施兩段式左轉確實可以減少事故發生，在這五條試辦取消兩段式左轉的道路，如果以取消前後的三個月比較事故件數，時間難免較短一些，況且很多機車騎士早已習慣兩段式左轉，先停仍保留的待轉區再左轉，相對減少事故發生，有必要以較長時間，再做觀察。

交通部公路局彰化工務段也將所轄台1線、台19線、台17線3條道路共38個路口，取消機車強制兩段式左轉。工務段指出，因牽扯太多的路權和交通政策，同時須顧及車況和交通複雜度，只好彈性開放，沒有掛「機慢車兩段左轉」標誌牌面，就是沒有強制一定要兩段式，騎士可以自行選擇，可直接左轉，也可選擇由待轉區左轉。