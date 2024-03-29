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台中市大墩美展4月起徵件 總獎金增至569萬元

中央社／ 台中29日電
台中市第29屆大墩美展4月1日起開始徵件，總獎金提高至新台幣569萬元，成為全國總獎金最高的公辦美展。圖為第28屆大墩獎「油畫類」得獎作品「愜意與哀愁」。圖／台中市文化局提供（中央社） 中央通訊社
台中市第29屆大墩美展4月1日起開始徵件，總獎金提高至新台幣569萬元，成為全國總獎金最高的公辦美展。圖為第28屆大墩獎「油畫類」得獎作品「愜意與哀愁」。圖／台中市文化局提供（中央社） 中央通訊社

台中市第29屆大墩美展4月1日起開始徵件，台中市文化局今天表示，今年總獎金從原來的新台幣386萬元大幅提高至569萬元，成為全國總獎金最高的公辦美展。

台中市文化局指出，大墩美展是全國具指標性也是唯一接軌國際的公辦美展，近年來每年都有逾1000名來自全球各地藝術家參與徵件，創作媒材涵蓋墨彩、書法、篆刻、膠彩、油畫、水彩、版畫、攝影、雕塑、工藝、數位藝術等11類，今年徵件日期從4月1日到15日為止。

文化局表示，將由專業評審團從徵件作品中選出近200件得獎作品，再從各類第1名中評選5名最高榮譽「大墩獎」得主，由文化局典藏得獎作品。

台中綠美圖預計明年底開館營運，文化局指出，啟用後，這些「大墩獎」獲獎作品將入藏台中市立美術館，並藉由每年舉辦的大墩美展海外交流展，安排至世界各大都市進行展覽交流。

文化局說明，今年起提高「大墩獎」及各類前3名獎金，總獎金由原來的386萬元大幅提高至569萬元，增加183萬元。其中「大墩獎」獎金自12萬元提高至20萬元。

至於各類得主獎金，文化局指出，各類第1名自12萬元提高至18萬元、第2名自8萬元提高至12萬元、第3名自5萬元提高至8萬元，優選獎金維持1萬5000元。其中，大墩獎得主原可獲得大墩獎獎金及第1名獎金合計24萬元，今年調高獎金後，總獎金高達38萬元。

台中市 文化局

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