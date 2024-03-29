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彰化鄉民意外保險鄉鎮加1 員林市4月起開辦一年

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣員林市民自4月1日起享有意外保險。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市民自4月1日起享有意外保險。記者簡慧珍／攝影

彰化縣員林市公所今宣布，今年4月1日起員林市民意外保險生效，未來一年內，設籍市民符合請領資格最高額度理賠40萬元，成為彰化縣第四個開辦鄉（市）民保險的鄉鎮市。

員林市公所在會議廳舉辦市民意外保險簽約典禮，市長游振雄與得標的新光人壽處長徐智強正式簽約，宣布4月1日到明（2025）年4月1日凌晨0點，員林市12萬2千多名市民享有全民意外身故或失能保險最高額度理賠40萬元。

游振雄說，前市長張錦昆開辦中低收入戶和低收入戶意外險，最高理賠金額每人20萬元，他接任市長後慰問意外身故中低收入戶和低收入戶的家屬，發現20萬元不是很夠，就提高到最高理賠金額40萬元，並把「辦理全民意外保險、守護市民福利與健康」列為施政主軸。

員林市公所參考大村等鄉鎮市開辦鄉（市）民保險的保約，去年底獲市民代表會支持，通過預算2千萬元，今年初招標，由新光人壽以1574萬4000元得標。今游振雄和徐智強在大型看板簽名象徵正式簽約後，邀請市代會主席張國良等市代、全體里長都簽名，共同見證員林市民福利向前邁步。

游振雄說，意外保險備而不用，市公所希望每位市民都健康平安。縣政府秘書賴沛然代表縣長王惠美致詞表示，「花開燦爛靠陽光，人生幸福靠健康。」祝福市民健康平安，用不到意外保險。

員林市的芳鄰大村鄉民團保邁入第七年，經過4次流標，以1937萬8560元發包，自去年4月20日上午零點零分生效，保險期間到今年4月19日午夜24點為止，鄉民意外身故或全殘最高理賠100萬元。

伸港鄉曾因保險公司賠錢，2021年1月曾有20多天因鄉民沒意外險，後來在鄉公所努力下成功發包，意外險理賠最高每人50萬元。線西鄉公所去年編列250萬元發包鄉民投保意外險，死亡及失能給付最高每人32萬。

彰化縣員林市公所今舉辦「為愛加保 員林真好」員林市民意外保險簽約儀式。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市公所今舉辦「為愛加保 員林真好」員林市民意外保險簽約儀式。記者簡慧珍／攝影

保險 員林

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