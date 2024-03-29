彰化醫師食用乾粄條身體不適 衛生局今前往麵攤稽查採樣

彰化縣一名醫師本（3）月21日食用乾粄條後身體不適，原以為是輕微食物中毒，看到寶林茶室米酵菌酸中毒事件，昨晚即通報衛生局；衛生局今表示，已派員稽查這個攤位，查核乾粄條來源、貯藏和烹調方式，目前尚無結果。

衛生局表示，根據醫師的家屬稱醫師身體已無不適，回北部住家，衛生局除錄案持續追蹤，也聯繫他再去醫院就醫檢查。

衛生局指出，關於這件反映食用員林市麵攤乾粄條出現身體不適，衛生局今啟動調查，上午派員稽查這家攤商，查核乾粄條的來源、貯藏、商家烹調等衛生要件，並視調查情形繼續抽驗以確保販賣食品符合法規。

謝姓醫師娘說，粄條不只他們家人食用，當時沒寶林茶室食物中毒案，沒人聯想吃完不舒服會與米酵菌酸有關，現今想起來嚇出冷汗；希望衛生局能設立投訴窗口讓食用粄條等麵食後感到不舒服的民眾陳述，蒐集更多資料以便釐清事情真相。

衛生局表示，上班時間內打電話到衛生局按專人接聽號碼，總機人員會轉到食品衛生科錄案，下班後和假日也有值班人員服務，或是到衛生局官網的民意信箱投訴，有關人員將立刻處理。