這農會砸近千萬元更新碾米設備 台梗16號「新廣米」更優質

台中市神岡區生產台梗16號「新廣米」聞名，但農會碾米機使用超過20年，造成碎米比例偏高。今立委楊瓊瓔、台中市議員羅永珍邀相關單位現勘，爭取近千萬元補助，增設精米設備，提升白米品質；公糧倉庫遇雨漏水、年久失修，容易讓存放稻穀受潮變質，農糧署及台中市農業局允諾修繕，維護神岡好米品質。

神岡區農會總幹事王偉道表示，神岡稻米生產面積約800公頃，年產約500萬公斤，因20年前建置的碾米機老舊，造成碎米比例偏高，需汰舊換新，提升白米品質。

王偉道提出，增設農會內的精米設備，總計1238萬元；對此，農糧署、中市農業局允諾補助6成及2成，其餘200多萬元由農會自籌。

而公糧倉庫使用已超過40年，每逢下雨，壁面就會滲水，不利公糧存放，天花板為甘蔗板材質，已多處明顯崩解。

農糧署運銷加工組長陳祈睿、台中市農業局運銷加工科長廖世偉均認為，公糧倉庫過於老舊，目前僅列屋頂及牆面加塗PU，不夠完善，建議進一步提出修繕計畫，中央、地方支持6成及2成經費補助。

神岡舊稱「新廣莊」，有「新闢的廣大平原」之意，羅永珍說，當地生產的台梗16號白米即命名為「新廣米」，黏彈性好，有糯米口感，米飯清香。

楊瓊瓔指出，神岡區農會為幫助農民碾米，在農糧署、台中市農業局補助款幫助下，將設置全新的輾米設備，同時解決公糧倉庫漏水問題，以妥善保管公糧；她也建議彩繪牆面，融入食農教育，例如：稻米的生產及加工等過程，推廣米食。