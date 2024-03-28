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彰化社頭劉氏家廟芳山堂 開工修繕

聯合報／ 記者林宛諭／彰化報導
社頭鄉歷史建築劉氏家廟芳山堂昨天舉行修復工程開工典禮。圖／彰化縣文化局提供
社頭鄉歷史建築劉氏家廟芳山堂昨天舉行修復工程開工典禮。圖／彰化縣文化局提供

彰化縣社頭鄉歷史建築劉氏家廟芳山堂是彰化地區劉姓的特殊堂號，也是劉氏族人進入彰化八卦山麓開拓的史證，優異的泥塑彩畫棟架相當罕見，深具傳統建築之美。彰化縣政府辦理整修，總經費達4926萬元，昨天舉行開工典禮，預定2026年中完工。

文化局表示，「劉氏家廟芳山堂」為社頭劉姓總宗祠，約建於昭和11年間（1936年），1981年改建左右護龍，1999年921大地震後，重修正殿屋頂，2011年登錄為歷史建築。

芳山堂建築有日治昭和時期的洗石子、泥塑、彩畫代表作，疊斗式木架構及座獅雕塑均具建築史與技術史價值，反映集村移民的特殊人文意涵及原鄉的空間意識。

彰化縣文化局提案爭取文化部補助整修芳山堂，去年獲核定計畫總經費為4926萬元，由文化部文化資產局補助3940萬多元，縣府配合款738萬多元，家廟所有權人自籌款246萬多元，將進行包括屋頂、地坪、木作結構等主體建物修復，及蟲蟻防治、強化消防設備等。昨天開工典禮前，縣長王惠美先到場致意，希望工程如期如質完工。

主持開工典禮的副縣長林田富表示，社頭鄉擁有不少文化古蹟、歷史建築景點，除劉氏家廟芳山堂外，還有月眉池、劉氏古厝、斗山祠、泰安岩、清水岩、深坵祠、同仁社、枋橋頭天門宮、張厝土地公廟永安宮等，期待未來可以串連這些觀光文化景點，以強化文資保存及再利用。

文化局 歷史建築

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