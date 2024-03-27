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歐都納進駐彰化溪州榮光工業區 打造綠建築物流中心

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
知名戶外運動品牌大廠歐都納進駐溪州「榮光工業區」，斥資4.5億元興建物流中心，今天動土。記者林宛諭／攝影
知名戶外運動品牌大廠歐都納進駐溪州「榮光工業區」，斥資4.5億元興建物流中心，今天動土。記者林宛諭／攝影

彰化縣溪州鄉「榮光工業區」前身是榮民工廠，知名戶外運動品牌大廠歐都納購地斥資4.5億元進駐工業區，歐都納公司董事長程鯤說，今天動工的物流中心納入綠建築概念，將打造「戶外體驗」加「智能倉儲」複合式綠建築，預定2025落成啟用。

「榮光工業區」前身是榮民工程公司彰化廠，早期是國民政府來台，為安定榮民生活設置的工廠，生產草袋與造紙，直至1996年停工，2017年溪州鄉公所有意申請為文資園區，榮民工程公司卻標售土地，被民間資產公司以8億7千多萬元標下14公頃土地，規劃成工業區。

歐都納公司籌建「歐都納綠建築智能物流中心」，在「榮光工業區」購得近2千坪土地，自地委建物流中心，今天舉行動土典禮，董事長程鯤說，原本也有意考慮在彰濱工業區找土地，但後來考量海風可能不利倉儲而作罷。

程鯤說，為落實永續環保政策，去年公司整合戶外紡織品上下游產業鏈，完成全台首創零拋棄MIT戶外紡織品生態圈，並推出歐都納第一件可全回收、循環再利用的「歐愛循環衣」綠色產品，今年再啟動「智能倉儲，低碳物流」行動，斥資逾4.5億自地委建歐都納物流中心。

物流中心將導入智能倉儲、太陽能、水資源等再生能源及減碳運用，未來將申請美國LEED綠建築認證，打造主題式戶外體驗場域與展館。

知名戶外運動品牌大廠歐都納進駐溪州「榮光工業區」，斥資4.5億元興建物流中心，今天動土。記者林宛諭／攝影
知名戶外運動品牌大廠歐都納進駐溪州「榮光工業區」，斥資4.5億元興建物流中心，今天動土。記者林宛諭／攝影

榮民 物流 綠建築

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