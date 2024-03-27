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台中頭汴坑溪魚群暴斃頻傳 居民抗議市府不作為

中央社／ 台中27日電

台中頭汴坑溪日前布滿魚屍引發惡臭，有民代不滿市府不作為，今天率居民在溪畔陳情抗議；中市府表示，持續掌握水質，也成立專案小組，針對上游各水系工廠，展開地毯式稽查。

台中大里區的頭汴坑溪，25日被發現布滿魚屍並飄散濃濃惡臭，民眾黨籍台中市議員江和樹接獲投訴到場勘查後，懷疑上游工廠排廢水釀禍，經台中市政府環保局抽樣檢測，初步未檢出毒物，研判水中缺氧為近日死魚主因。

江和樹今天下午率領地方居民，前往大里區立元停車場旁的頭汴坑溪畔，一同拉起白布條抗議，怒斥政府針對魚群暴斃事件不作為。

江和樹會中表示，當地大規模魚群死亡事件，自民國106年起相關問題就已經存在，然而市府至今仍未能有效解決。在此次事件中，環保局僅以缺氧為由，未經進一步化驗結果，便匆匆下定論，引發更多質疑。

江和樹指出，環保局曾於今年1月15日一次類似事件中表示水質正常，然而在2月18日農業部農業試驗所的魚隻檢驗報告中，卻驗出超標3倍至6倍的氰化物，成為真正的死因，顯示政府資訊不一致，處理不當。

台中市政府今天透過文字稿表示，針對近日頭汴坑溪有大量死魚一案，除持續掌握水質狀況，即日起也成立稽查專案小組，今天查獲上游工廠未妥善處理廢水、將高耗氧的豆渣廢水排入頭汴坑溪，將依法告發處分。

市府提到，現場已採集水樣及魚屍依規保存送驗，釐清可能原因，目前由水體權管單位通力持續清理死魚，環保局協助載運，累計已清運3公噸。

台中市環保局長陳宏益說，上游水污染列管電鍍業共91家，109年起稽查806家次，處分81件次，處分金額約新台幣3146萬餘元。針對此次大規模死魚，環保局已成立稽查專案，1週內針對上游各水系工廠，展開地毯式稽查，對於偷排業者將加以嚴懲，最高可處2000萬元罰鍰，情節重大者得命停工。

台中市 水質 農業部

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