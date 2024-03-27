快訊

監視器畫面曝！吳姍儒咖啡店遭砸 2歹徒持鋁棒闖入身影全拍下

寶林茶室案釀2死 投保國泰產責任險傳「去年10月已到期」

記者會快閃挨轟「敷衍」！兒福聯盟再發聲：4月15日改選董事

中國漁船又越界 台中海巡隊2天驅逐9艘

中央社／ 台中27日電

海巡署台中海巡隊25日才在台中海域驅逐4艘中國漁船，26日又在苗栗通霄外33浬海域及彰化鹿港16浬處海域，發現5艘越界的中國漁船，2天共9艘中國漁船越界，依法驅離。

海巡署艦隊分署台中海巡隊25日接連獲報，台中港外27浬處、台中松柏漁港外30浬處海域，依序發現越界中國漁船4艘進入限制水域但未作業，依法驅離。

海巡署艦隊分署台中海巡隊今天發布新聞稿，26日上午11時31分，線上巡防艇PP-10035艇執行海上巡邏勤務時，在苗栗通宵外33浬處海域發現2艘中國漁船越界進入限制水域但未作業，依法實施廣播驅離，下午2時，將中國漁船皆驅離至領海基線外24浬。

台中海巡隊26日下午3時18分，接獲彰化王功外18浬處海域有越界中國漁船，台中海巡隊線上巡防艇PP-10080艇獲報後立即前往通報海域查處，下午5時許在彰化鹿港外16浬處海域發現3艘中國漁船越界進入限制水域，雖當時海象惡劣，仍依法驅離。

彰化 海巡署 鹿港

延伸閱讀

台中海域出現越界中國漁船 海巡隊同日驅逐4艘

獨／海巡100噸級巡防艇航抵太平島 官兵怨島上通訊差

馬祖漁民海上作業「撿到船」向警察所報案 引地方熱議

影／大陸7漁船抹除船名…頂惡浪越界捕魚 海巡艦射水砲驅離

相關新聞

【即時短評】死了3萬噸…台中市溪魚頻傳暴斃 諸多巧合啟人疑竇

台中市大里區立仁橋下游、農田水利署台中管理處的水閘門前的頭汴坑溪，25日出現大量魚群暴斃。按理說，這已經不是第一次，不值...

彰化社頭劉氏家廟芳山堂開工修繕 門廳護廊、洗石子窗處處有看頭

彰化縣文化局爭取中央補助，斥資4926萬元將整修社頭鄉歷史建築劉氏家廟芳山堂，今天舉行開工典禮，芳山堂是彰化地區劉姓的特...

歐都納進駐彰化溪州榮光工業區 打造綠建築物流中心

彰化縣溪州鄉「榮光工業區」前身是榮民工廠，知名戶外運動品牌大廠歐都納購地斥資4.5億元進駐工業區，歐都納公司董事長程鯤說...

加碼補助機車駕訓班 盧秀燕：違規率減56% 這筆錢要花

清明節連假將至，為確保市民安全、維護優良道路秩序，台中市政府警察局自昨(26)日起至3月30日止，連續5日執行「防制酒後...

南投議員轟國土分區不當 全縣都成保育區逼青年出走

國土計畫法依功能分區，南投縣73.91%的土地位在國土保育區，南投縣議員林儒暘說，中央政策閉門造車，南投縣人口流失嚴重，...

大甲媽祖惜福郵摺限量3000套 加贈過火惜福錢母

年度宗教盛事大甲鎮瀾宮媽祖遶季活動，下月5日登場，台中郵局連續13年參與大甲鎮瀾宮國際觀光文化節活動，今年以「惜福」為主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。