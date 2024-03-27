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彰化社頭劉氏家廟芳山堂開工修繕 門廳護廊、洗石子窗處處有看頭

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
劉氏家廟芳山堂正廳。圖／彰化縣文化局提供
劉氏家廟芳山堂正廳。圖／彰化縣文化局提供

彰化縣文化局爭取中央補助，斥資4926萬元將整修社頭鄉歷史建築劉氏家廟芳山堂，今天舉行開工典禮，芳山堂是彰化地區劉姓的特殊堂號，為劉氏族人進入彰化八卦山麓開拓的史證，其優異的泥塑彩畫棟架相當罕見，三川殿正面泥雕塑也極精緻，深具傳統建築之美，修復工程預計115年中完工。

社頭劉氏家廟芳山堂今天舉行修復工程開工典禮，彰化縣長王惠美先到場致意，並由副縣長林田富主典，祈求修復工程順遂，如期如質完工。

「劉氏家廟芳山堂」為社頭劉姓總宗祠，建築有日治昭和時期的洗石子、泥塑、彩畫代表作，疊斗式木架構及座獅雕塑均具建築史與技術史價值，反映集村移民的特殊人文意涵及原鄉的空間意識。

彰化縣文化局長張雀芬表示，在宗祠建築美學上，RC仿木構造與木結構共構的干格與銜接，反應台灣民間建築近代化的重要過程，彩繪與剪黏、泥塑匠藝均具有其保存的特殊性。「劉氏家廟芳山堂」約建於昭和11年間(1936)，民國70年改建左右護龍。民國88年曾因921大地震後重修正殿屋頂，民國99年登錄為歷史建築。

彰化縣文化局提案爭取文化部補助整修，去年獲獲核定計畫總經費為4926萬元，由文化部文化資產局補助3940萬多元，縣府配合款738萬多元，家廟所有權人自籌款246萬多元，將進行包括屋頂、地坪、木作結構等主體建物修復，及蟲蟻防治、強化消防設備等。

林田富表示，社頭鄉擁有不少文化古蹟、歷史建築景點，除劉氏家廟芳山堂外，還有月眉池、劉氏古厝、斗山祠、泰安岩、清水岩、深坵祠、同仁社、枋橋頭天門宮、張厝土地公廟永安宮等，期待未來可以串連這些觀光文化景點，以強化文資保存及再利用。

劉氏家廟芳山堂三川門廳與護廊。圖／彰化縣文化局提供
劉氏家廟芳山堂三川門廳與護廊。圖／彰化縣文化局提供
書卷窗為日治時期洋風建築流行的精緻洗石子，RC造型竹節，有象徵竹報平安、節節高升之意。圖／彰化縣文化局提供
書卷窗為日治時期洋風建築流行的精緻洗石子，RC造型竹節，有象徵竹報平安、節節高升之意。圖／彰化縣文化局提供
社頭鄉歷史建築劉氏家廟芳山堂今天舉行修復工程開工典禮。圖／彰化縣文化局提供
社頭鄉歷史建築劉氏家廟芳山堂今天舉行修復工程開工典禮。圖／彰化縣文化局提供
社頭鄉歷史建築劉氏家廟芳山堂今天舉行修復工程開工典禮，彰化縣長王惠美與會。圖／彰化縣文化局提供
社頭鄉歷史建築劉氏家廟芳山堂今天舉行修復工程開工典禮，彰化縣長王惠美與會。圖／彰化縣文化局提供

歷史建築

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