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大甲媽祖惜福郵摺 台中郵局4月1日限量發行

中央社／ 台中27日電

大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香4月5日登場，台中郵局攜手鎮瀾宮，今年以「惜福」為主題發行「2024大甲媽祖國際觀光文化節惜福郵摺」，限量3000套，每套郵摺加贈媽祖惜福錢母，4月1日發售。

一年一度大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香9天8夜活動，將在4月5日晚間11時起駕。台中郵局連續13年參與大甲鎮瀾宮國際觀光文化節系列活動，今年以「惜福」為主題發行「2024大甲媽祖國際觀光文化節惜福郵摺」。

台中郵局局長陳湘慈、鎮瀾宮副董事長鄭銘坤今天為惜福郵摺祈福過火。陳湘慈告訴媒體，惜福郵摺限量發行3000套，4月1日在台中市各郵局發售，每組售價新台幣199元，同日於大甲郵局及大甲廟口郵局接受預購。

陳湘慈指出，惜福郵摺以葫蘆（福、祿）為造型設計，並將祈福語「合境平安」印製於郵摺上，祈求「國泰民安、風調雨順、闔家平安」。內頁繪以甲辰金龍飛躍的神聖形象，搭配龍年新年郵票，襯托出「天上聖母」尊貴氣派、普濟眾生的慈悲理念。

另為回饋信眾，每套郵摺加贈「媽祖惜福錢母」，正面以手繪Q版媽祖風格呈現，期盼大甲媽祖的「郵惜福 龍平安」能普照全國信眾。

台中郵局配合「2024大甲媽祖國際觀光文化節」系列活動，4月5日遶境進香起駕日與4月14日回鑾日，上午10時至下午4時在大甲廟口郵局前廣場設置臨時郵局，現場備有限量1000枚臨局封，免費供信眾及遊客郵寄或紀念珍藏。

大甲媽祖 郵局 鎮瀾宮

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