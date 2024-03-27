大甲媽祖惜福郵摺限量3000套 加贈過火惜福錢母

年度宗教盛事大甲鎮瀾宮媽祖遶季活動，下月5日登場，台中郵局連續13年參與大甲鎮瀾宮國際觀光文化節活動，今年以「惜福」為主題，發行「2024大甲媽祖國際觀光文化節惜福郵摺」，限量3000套，並加贈過火的媽祖惜福錢母，讓信眾保平安。

今天下午2點，由大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤、台中郵局局長陳湘慈等人一起手持郵摺、錢母，在大殿舉行惜福郵摺祈福過火儀式，庇佑信徒平安、順遂。

陳湘慈介紹，惜福郵摺以葫蘆(福、祿)為造型設計，並將祈福語「合境平安」印製於郵摺上，祈求「國泰民安 風調雨順 闔家平安」；內頁以甲辰金龍飛躍的神聖形象，搭配龍年新年郵票，襯托「天上聖母」尊貴氣派、普濟眾生的慈悲理念。

為回饋信眾，每套郵摺特別加贈「媽祖惜福錢母」，正面以手繪Q版媽祖風格呈現，期盼大甲媽祖的「郵惜福 龍平安」能普照全國信眾。惜福郵摺限量發行3000套，4月1日起在台中市各郵局發售，每組售價199元。

響應「2024大甲媽祖國際觀光文化節」，台中郵局在4月5日遶境進香起駕日與4月14日回鑾日上午10點至下午4點，在大甲廟口郵局前廣場設置臨時郵局，現場備有限量1000枚臨局封，免費提供郵寄或紀念珍藏。