快訊

寶林茶室案為「米酵菌酸毒素」所致？ 專家：若有就是國內首例

獨／全球PC龍頭聯想台灣分公司 傳今年裁員20％以上

00939終於不跌了！ 這幾檔成分股大漲救援

大甲媽祖惜福郵摺限量3000套 加贈過火惜福錢母

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中郵局局長陳湘慈手持「媽祖惜福錢母」，正面以手繪Q版媽祖風格呈現，期盼大甲媽祖的「郵惜福 龍平安」能普照全國信眾。記者林佩均／攝影
台中郵局局長陳湘慈手持「媽祖惜福錢母」，正面以手繪Q版媽祖風格呈現，期盼大甲媽祖的「郵惜福 龍平安」能普照全國信眾。記者林佩均／攝影

年度宗教盛事大甲鎮瀾宮媽祖遶季活動，下月5日登場，台中郵局連續13年參與大甲鎮瀾宮國際觀光文化節活動，今年以「惜福」為主題，發行「2024大甲媽祖國際觀光文化節惜福郵摺」，限量3000套，並加贈過火的媽祖惜福錢母，讓信眾保平安。

今天下午2點，由大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤、台中郵局局長陳湘慈等人一起手持郵摺、錢母，在大殿舉行惜福郵摺祈福過火儀式，庇佑信徒平安、順遂。

陳湘慈介紹，惜福郵摺以葫蘆(福、祿)為造型設計，並將祈福語「合境平安」印製於郵摺上，祈求「國泰民安 風調雨順 闔家平安」；內頁以甲辰金龍飛躍的神聖形象，搭配龍年新年郵票，襯托「天上聖母」尊貴氣派、普濟眾生的慈悲理念。

為回饋信眾，每套郵摺特別加贈「媽祖惜福錢母」，正面以手繪Q版媽祖風格呈現，期盼大甲媽祖的「郵惜福 龍平安」能普照全國信眾。惜福郵摺限量發行3000套，4月1日起在台中市各郵局發售，每組售價199元。

響應「2024大甲媽祖國際觀光文化節」，台中郵局在4月5日遶境進香起駕日與4月14日回鑾日上午10點至下午4點，在大甲廟口郵局前廣場設置臨時郵局，現場備有限量1000枚臨局封，免費提供郵寄或紀念珍藏。

「媽祖惜福錢母」正面以手繪Q版媽祖風格呈現，期盼大甲媽祖的「郵惜福 龍平安」能普照全國信眾。記者林佩均／攝影
「媽祖惜福錢母」正面以手繪Q版媽祖風格呈現，期盼大甲媽祖的「郵惜福 龍平安」能普照全國信眾。記者林佩均／攝影
台中郵局發行「2024大甲媽祖國際觀光文化節惜福郵摺」，限量3000套，並加贈媽祖惜福錢母，今天下午舉行過火儀式，讓信眾保平安。記者林佩均／攝影
台中郵局發行「2024大甲媽祖國際觀光文化節惜福郵摺」，限量3000套，並加贈媽祖惜福錢母，今天下午舉行過火儀式，讓信眾保平安。記者林佩均／攝影

大甲媽祖 郵局 鎮瀾宮

延伸閱讀

彰化南瑤宮笨港進香重頭戲 舉行媽祖換新龍袍200年傳統

安撫受傷香燈腳、停駕賜福...白沙屯媽祖繞境9天8夜 盤點那些感動瞬間

淡水滬尾三媽遶境南巡 背轎徒步行腳來回600公里

數萬信眾高喊進喔！白沙屯媽祖宮前三進三出 300公里進香圓滿落幕

相關新聞

大甲媽祖惜福郵摺限量3000套 加贈過火惜福錢母

年度宗教盛事大甲鎮瀾宮媽祖遶季活動，下月5日登場，台中郵局連續13年參與大甲鎮瀾宮國際觀光文化節活動，今年以「惜福」為主...

大量魚群暴斃...台中豆腐工廠被查獲 直接將白色汙水排入溪

台中市大里區立仁橋上游的頭汴坑溪，25日出現大量魚群暴斃，環保局溯源稽查，上午在太平區鵬儀路查獲一家豆腐製造工廠因未妥善...

南投議員轟國土分區不當 全縣都成保育區逼青年出走

國土計畫法依功能分區，南投縣73.91%的土地位在國土保育區，南投縣議員林儒暘說，中央政策閉門造車，南投縣人口流失嚴重，...

影／頭汴坑溪魚群暴斃 中市環局查獲豆腐渣廢水

台中市大里區頭汴坑溪25日出現大量魚群暴斃，發出強烈惡臭，民眾黨台中市議員江和樹下午發起陳抗，藍綠民代也派員參加。環保局...

開花不到3成...彰化龍眼荔枝今年減產7成 農業部公告可申報災害現金救助

彰化縣龍眼和荔枝等果樹今年開花率不佳，農民反映減產逾7成，縣府農業處處長邱奕志表示，近6年中有4年彰化縣的荔枝、龍眼都受...

不再免費！合歡山停車場清明連假收費 杜鵑花季交管4月中啟動

合歡山除了能觀星，還能看日出、賞花、追雪，一年四季都是國內熱門的高山景點，過去由於山區停車位有限且不收費，常遭遊客長時間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。