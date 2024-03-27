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大量魚群暴斃...台中豆腐工廠被查獲 直接將白色汙水排入溪

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市太平區鵬儀路一家豆腐製造工廠直接即將高濃度豆渣廢水排出，上午被環保稽查人員查獲。圖／台中市政府提供
台中市太平區鵬儀路一家豆腐製造工廠直接即將高濃度豆渣廢水排出，上午被環保稽查人員查獲。圖／台中市政府提供

台中市大里區立仁橋上游的頭汴坑溪，25日出現大量魚群暴斃，環保局溯源稽查，上午在太平區鵬儀路查獲一家豆腐製造工廠因未妥善處理廢水，直接即將高濃度豆渣廢水排出，導致頭汴坑溪溶氧不足情形更加惡化。當場依違反水污染防治法第30條告發，可處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

稽查人員是在溪水中發現有豆渣，一路追查到這家工廠。當時工廠內地上還可見白色液體。環保人員說，一般豆腐渣廢水雖不含毒性物質，但含高濃度有機物，在水體中會因水中微生物分解該等有機物而加速消耗水溶氧。

這家工廠雖非列管工廠，規模也不大，但仍須進行廢水處理，不能直接排出，汙染環境。

議員江和樹則認為，是否和造成大批死魚相關，還有待追查，但希望環保局能查到真正的汙染源，才是正本清源之道。

台中市太平區鵬儀路一家豆腐製造工廠直接即將高濃度豆渣廢水排出，上午被環保稽查人員查獲。圖／台中市政府提供
台中市太平區鵬儀路一家豆腐製造工廠直接即將高濃度豆渣廢水排出，上午被環保稽查人員查獲。圖／台中市政府提供

台中市 成大 議員

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