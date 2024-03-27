大量魚群暴斃...台中豆腐工廠被查獲 直接將白色汙水排入溪
台中市大里區立仁橋上游的頭汴坑溪，25日出現大量魚群暴斃，環保局溯源稽查，上午在太平區鵬儀路查獲一家豆腐製造工廠因未妥善處理廢水，直接即將高濃度豆渣廢水排出，導致頭汴坑溪溶氧不足情形更加惡化。當場依違反水污染防治法第30條告發，可處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。
稽查人員是在溪水中發現有豆渣，一路追查到這家工廠。當時工廠內地上還可見白色液體。環保人員說，一般豆腐渣廢水雖不含毒性物質，但含高濃度有機物，在水體中會因水中微生物分解該等有機物而加速消耗水溶氧。
這家工廠雖非列管工廠，規模也不大，但仍須進行廢水處理，不能直接排出，汙染環境。
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