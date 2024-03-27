溫差大影響荔枝龍眼開花 彰化籲農民申請現金救助

今年2月溫差大，彰化縣內龍眼及荔枝1500多公頃，估計約5成受影響，農業部通知縣府，荔枝龍眼受損已達農業天然災害現金救助標準，縣府呼籲符合救助標準的農民前往申請。

彰化縣政府表示，彰化縣荔枝種植面積約863公頃居全台第5，龍眼則是645公頃居全台第6，主要分布在八卦山沿線鄉鎮，是縣內重要農產，不過今年2月冷熱溫差大，嚴重影響荔枝、龍眼開花，收成減少一半。

彰化縣政府今天發布新聞指出，農業部公告因2月高溫，荔枝及龍眼已符合農業天然災害現金救助標準，荔枝及龍眼損失率達20%以上者，即可向土地所在地公所申請現金救助，其中玉荷包、糯米等新品種荔枝每公頃救助額度新台幣10萬元；黑葉荔枝及龍眼每公頃救助額度6萬2000元，未達20%者不予救助。

縣府表示，符合申請救助資格的農民，可從即日起至4月8日前，持身分證、印章、農會存款簿等文件，向土地所在公所申報。

縣府指出，受氣候變遷影響，近6年彰化縣荔枝、龍眼果農，已連4年遭受氣候衝擊，成為氣候變遷下的災農，期待中央能規劃出一套因應策略，避免靠天吃飯的農民，年年沒有收成及收入。