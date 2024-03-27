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彰化溪州歐都納智能物流中心動土 納入綠建築概念

中央社／ 彰化縣27日電

戶外品牌歐都納公司的「歐都納綠建築智能物流中心」今天在彰化溪州鄉動土，歐都納公司董事長程鯤說，物流中心導入智能倉儲、太陽能及生物多樣性，納入綠色建築概念。

根據歐都納公司官方網站資料，戶外品牌歐都納1975年成立，從生產海灘拖鞋和專業的水上用品起步，生產外銷各式衝浪板、浮板、救生圈和浮水衣等商品，1986年跨足戶外休閒用品，生產代理登山裝備、戶外專業服飾及休閒旅遊用品等。

歐都納公司上午在彰化縣溪州鄉榮光工業區，舉行綠建築智能物流中心新建工程動土典禮，程鯤接受媒體聯訪時說，原本曾考慮在彰濱工業區找土地興建智能物流中心，後來考慮到海風不利倉儲作罷，後來輾轉找到榮光工業區的土地。

程鯤指出，去年公司推出可全回收、循環及再利用的循環衣後，為落實永續環保政策，今年再度啟動「智能倉儲，低碳物流」行動，花費新台幣4億5000萬元，興建智能物流中心，導入智能倉儲、太陽能、水資源、生物多樣性等再生能源及減碳應用，設置主題式戶外體驗場域，同時也請顧問公司申請美國綠建築認證。

歐都納公司指出，物流中心總樓地板面積約有7387平方公尺，建築外觀引用大鵬展翅意象，內部則設計約15公尺高的大峽谷挑高天井，引入大量自然光線和雨水回收滲透裝置，展現永續發展概念，預計2025年完工。

彰化 物流 綠建築

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