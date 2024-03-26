快訊

水原一平慘了...大谷翔平律師被封「安德魯王子比特犬」 超狂經歷曝光

寶林茶室捲食安疑雲...晚間再爆男童吃炒粿條後就醫 北市衛生局回應了

獨／華航今年又被駭！上百萬筆客戶個資流出 全被放上暗網出售

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化員林6年僅36人線上祭組…現城鄉差距 生命禮儀廳工程規劃發包中

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
員林市公所納骨塔便民服務網「宗祠生命追憶館」，也提供民眾可線上祭組，但2019年成立至今，僅36人線上祭祖，顯示仍有城鄉差距。圖／員林市公所提供
員林市公所納骨塔便民服務網「宗祠生命追憶館」，也提供民眾可線上祭組，但2019年成立至今，僅36人線上祭祖，顯示仍有城鄉差距。圖／員林市公所提供

清明節前後許多民眾趕回家鄉掃墓祭拜，因應時代需求，彰化員林市公所納骨塔便民服務網「宗祠生命追憶館」，也提供民眾可線上祭組，但2019年成立至今，僅36人線上祭祖，顯示仍有城鄉差距，公所今年則編列1億7千萬元預算，將在第二公墓辦理生命禮儀廳興建工程，希望最快在2026年底前能竣工啟用。

清明節前後假日各鄉鎮公墓連結道路經常會大塞車，許多民眾返鄉祭祖，不過在都會區也愈來愈多民眾選擇線上祭祖，新北市線上追思祭拜系統今年累計預計可破200萬人。

相較下，彰化地區的線上祭祖接受度似乎不高，員林市公所納骨塔便民服務網「宗祠生命追憶館」2019年成立，即提供民眾可以線上祭組，尤其疫情期間鼓勵線上祭祖，不過從成立至今累計僅36人線上祭祖。

不過員林公所表示，納骨塔便民服務網還提供有塔位查詢功能、空位查詢功能、交通圖、申請書查詢等功能，至今使用人數已逾萬人。

員林市長游振雄說，線上祭祖提供民眾另一種選擇，對於在外地工作的遊子具便利性，只要有心意，在外地遙拜也可以，近年來民眾也愈來愈能把祭祖時間錯開，甚至從清明節前二個月就有人返鄉提前祭祖，以避開交通壅塞。

游振雄表示，員林市公所今年也編列1億7千萬元將在第二公墓設置「生命禮儀廳」，除了能讓市民不必到外地治喪，由於公墓內也有納骨塔，也會規劃綠地及增設停車場，往後清明節，民眾返鄉祭祖停車更方便。

員林市公所主秘賴冠宇表示，本月已發包完成「員林市生命禮儀廳興建工程委託專案管理（含監造）技術服務」案，將由得標廠商協助研擬工程採購發包策略，預計以最有利標統包工程案交付優質廠商承接，希望能在7月發包統包工程廠商，以期能在2026年底前竣工啟用。

員林市公所度編列1億7千萬元將在第二公墓設置「生命禮儀廳」等殯葬設施，也會規劃增設停車空間。資料照／記者林宛諭攝影
員林市公所度編列1億7千萬元將在第二公墓設置「生命禮儀廳」等殯葬設施，也會規劃增設停車空間。資料照／記者林宛諭攝影

員林 彰化 清明節 納骨塔

延伸閱讀

桃園美術館工程款需追加20億 市府再籲中央補助…鄭文燦回應了

台39線高鐵橋下道路「燕巢南延至橋科」核定 預計2026完工

影／員林公有市場亂丟垃圾遭清潔員勸阻 男子動粗結果自己連摔二跤

師生彩繪谷關下水道工程圍籬 為冰冷工程添溫暖

相關新聞

搞錯了！彰化虎山巖第一朵金針花今被民眾拍下 園主澄清「不同品種」

彰化花壇虎山巖金針花近年爆紅，民眾3月開始就不斷關心今年金針花何時會開，交通部觀光署參山國家風景區管理處還舉辦預測第一朵...

彰化員林6年僅36人線上祭組…現城鄉差距 生命禮儀廳工程規劃發包中

清明節前後許多民眾趕回家鄉掃墓祭拜，因應時代需求，彰化縣員林市公所納骨塔便民服務網「宗祠生命追憶館」，也提供民眾可線上祭...

斥資10億元中央台中蓋社宅 烏日榮泉安居205戶4/2開工

中央積極在台中興建社宅，國土署今說明，2年來決標9案、逾4000戶，除已開工的西屯區「惠民安居」、潭子區「頭家安居」、南...

彰化偏鄉小校義賣校慶茶壺 校長精益求精換回舊作品

彰化縣偏鄉小學萬合國小今年創校將滿60年，為籌措舉辦校慶經費，校長陳金鍠義賣自製的陶壺，目標60把，截至今日賣出15把，...

賞螢季節到來了 南投縣四大賞螢區點點螢光夢幻又療癒

賞螢季節到來了，南投縣是全國最佳的賞螢景點，「2024南投縣螢火蟲季」將於4月起跑，結合縣內日月潭、竹山、北港溪及奧萬大...

台中清水區這里死亡車禍頻傳 立委爭取替代道路今啟用

台中市清水區頂湳里的中山路跟海頂路口，為頂湳里及菁埔里的重要聯外道路之一，但路口大型車密度高，為車禍事故熱點，立委蔡其昌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。