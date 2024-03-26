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彰化員林6年僅36人線上祭組…現城鄉差距 生命禮儀廳工程規劃發包中
清明節前後許多民眾趕回家鄉掃墓祭拜，因應時代需求，彰化縣員林市公所納骨塔便民服務網「宗祠生命追憶館」，也提供民眾可線上祭組，但2019年成立至今，僅36人線上祭祖，顯示仍有城鄉差距，公所今年則編列1億7千萬元預算，將在第二公墓辦理生命禮儀廳興建工程，希望最快在2026年底前能竣工啟用。
清明節前後假日各鄉鎮公墓連結道路經常會大塞車，許多民眾返鄉祭祖，不過在都會區也愈來愈多民眾選擇線上祭祖，新北市線上追思祭拜系統今年累計預計可破200萬人。
相較下，彰化地區的線上祭祖接受度似乎不高，員林市公所納骨塔便民服務網「宗祠生命追憶館」2019年成立，即提供民眾可以線上祭組，尤其疫情期間鼓勵線上祭祖，不過從成立至今累計僅36人線上祭祖。
不過員林公所表示，納骨塔便民服務網還提供有塔位查詢功能、空位查詢功能、交通圖、申請書查詢等功能，至今使用人數已逾萬人。
員林市長游振雄說，線上祭祖提供民眾另一種選擇，對於在外地工作的遊子具便利性，只要有心意，在外地遙拜也可以，近年來民眾也愈來愈能把祭祖時間錯開，甚至從清明節前二個月就有人返鄉提前祭祖，以避開交通壅塞。
游振雄表示，員林市公所今年也編列1億7千萬元將在第二公墓設置「生命禮儀廳」，除了能讓市民不必到外地治喪，由於公墓內也有納骨塔，也會規劃綠地及增設停車場，往後清明節，民眾返鄉祭祖停車更方便。
員林市公所主秘賴冠宇表示，本月已發包完成「員林市生命禮儀廳興建工程委託專案管理（含監造）技術服務」案，將由得標廠商協助研擬工程採購發包策略，預計以最有利標統包工程案交付優質廠商承接，希望能在7月發包統包工程廠商，以期能在2026年底前竣工啟用。
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