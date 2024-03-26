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彰化偏鄉小校義賣校慶茶壺 校長精益求精換回舊作品

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣萬合國小校長陳金鍠將義賣60把手工陶壺籌募校慶基金。記者簡慧珍／攝影
彰化縣萬合國小校長陳金鍠將義賣60把手工陶壺籌募校慶基金。記者簡慧珍／攝影

彰化縣偏鄉小學萬合國小今年創校將滿60年，為籌措舉辦校慶經費，校長陳金鍠義賣自製的陶壺，目標60把，截至今日賣出15把，期待關心偏鄉教育的民眾能支持這項義賣。

二林鎮萬合國小全校學生52人，捏陶是校本課程，茶壺雖是義賣品但必須有品質和誠意，陳金鍠不假手學童，自行捏塑茶壺及窯燒，作品號稱「甲子壺」放入錦盒，盒蓋印有「萬合六十 有壺享壺」，呼應一甲子校慶的吉利意象。

陳金鍠2016年開始與數名朋友一起學製陶壺，在溪州國小校長任內籌辦110周年校慶，向田中窯訂製茶壺，未料成品被搶購，田中窯主人建議「自己做，更有誠意。」陳金鍠即自製30多把茶壺義賣，2018年指導溪州國小學童捏陶。

他說，2019年調任萬合國小校長，把陶藝課程帶來過，讓偏鄉孩子多一項才藝；今年萬合創校六十周年，他引用溪州國小經驗也燒製陶壺義賣，用去年9月22日獲企業家好友捐贈的環保快速柴窯燒製，柴薪來自校友贈送，作品格外有意義。

陳金煌表示，掌握陶土濕度是成敗關鍵，壺紐、壺蓋、壺嘴、壺身、壺把的任何一處濕度不均勻，容易燒製失敗，「學無止境」繼續向陶藝家學習，到現在為止他的燒製成功率近七成，作品有進步，所以用現在作品換當年溪州國小任內的義賣作品，已換回10多把。

偏鄉教育 小學 義賣

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