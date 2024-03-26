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賞螢季節到來了 南投縣四大賞螢區點點螢光夢幻又療癒

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
每年4、5月間是螢火蟲大量出沒的季節，南投縣是全台最大賞螢基地，今年螢況較往年慢一星期。圖／日管處提供
每年4、5月間是螢火蟲大量出沒的季節，南投縣是全台最大賞螢基地，今年螢況較往年慢一星期。圖／日管處提供

賞螢季節到來了，南投縣是全國最佳的賞螢景點，「2024南投縣螢火蟲季」將於4月起跑，結合縣內日月潭、竹山、北港溪及奧萬大等四大賞螢區，歡迎國人來到南投賞螢、品好茶，夜晚享受充滿點點螢光的生態夢幻「療癒之旅」。

日月潭國家風景區指出，每年春天，氣溫逐漸回暖，螢火蟲們紛紛出沒，3月下旬至5月分是全台賞螢旺季，日月潭地區因生態資源豐富，復育有成，螢火蟲族群數量增加，桃米、蓮華池、大林、水社、頭社、潭南、雙龍等7處賞螢地點，各種黃緣螢、黑翅螢、大端黑螢、梭德氏脈翅螢等螢火蟲已開始現蹤，夜裡看著成群的螢火蟲在眼前飛舞，燃起綠色光譜，非常浪漫。

賞螢玩家表示，南投縣內生態保育成功，螢火蟲就是一個很好的生態指標，每年4月起天氣回暖，正是螢火蟲大量繁衍的季節，今年的螢火蟲出現的時間略為偏晚，但觀察數量比去年更多，山林間豐沛的水源，營造出適合螢火蟲繁衍的棲地，一入夜就開始現出點點螢光，在樹林間四處飛舞，宛如銀河流動一般。

南投縣政府表示，南投縣被譽為全台最大賞螢基地，螢火蟲在各大基地復育成功下，四大賞螢區橫跨南投7個鄉鎮，近幾年積極保育生態環境，未來將結合推出星空季及溫泉季等夜間活動，讓入住南投的旅客增加，帶動南投夜間觀光旅遊消費產值。

為不過度干擾螢火蟲，建議遊客避免自行前往賞螢地點，務必要和各賞螢主辦單位先行聯絡，且參加賞螢生態旅遊時，應遵守最基本的「三不一沒有」原則，包括不吵雜喧嘩、不抓螢火蟲、不用手電筒直接照射及沒有光害，也請賞螢民眾自備紅色玻璃紙加以包覆，以減低人為影響與干擾情形，共同友善維護螢火蟲棲地。

每年4、5月間是螢火蟲大量出沒的季節，南投縣是全台最大賞螢基地，今年螢況較往年慢一星期。圖／南投縣政府提供
每年4、5月間是螢火蟲大量出沒的季節，南投縣是全台最大賞螢基地，今年螢況較往年慢一星期。圖／南投縣政府提供
日月潭、竹山鹿谷、奧萬大及北港溪四大賞螢區，本周起至5月底將進入螢火蟲爆發期。本報資料照片 記者黑中亮／攝影
日月潭、竹山鹿谷、奧萬大及北港溪四大賞螢區，本周起至5月底將進入螢火蟲爆發期。本報資料照片 記者黑中亮／攝影

南投縣 螢火蟲 賞螢

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