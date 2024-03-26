賞螢季節到來了 南投縣四大賞螢區點點螢光夢幻又療癒
賞螢季節到來了，南投縣是全國最佳的賞螢景點，「2024南投縣螢火蟲季」將於4月起跑，結合縣內日月潭、竹山、北港溪及奧萬大等四大賞螢區，歡迎國人來到南投賞螢、品好茶，夜晚享受充滿點點螢光的生態夢幻「療癒之旅」。
日月潭國家風景區指出，每年春天，氣溫逐漸回暖，螢火蟲們紛紛出沒，3月下旬至5月分是全台賞螢旺季，日月潭地區因生態資源豐富，復育有成，螢火蟲族群數量增加，桃米、蓮華池、大林、水社、頭社、潭南、雙龍等7處賞螢地點，各種黃緣螢、黑翅螢、大端黑螢、梭德氏脈翅螢等螢火蟲已開始現蹤，夜裡看著成群的螢火蟲在眼前飛舞，燃起綠色光譜，非常浪漫。
賞螢玩家表示，南投縣內生態保育成功，螢火蟲就是一個很好的生態指標，每年4月起天氣回暖，正是螢火蟲大量繁衍的季節，今年的螢火蟲出現的時間略為偏晚，但觀察數量比去年更多，山林間豐沛的水源，營造出適合螢火蟲繁衍的棲地，一入夜就開始現出點點螢光，在樹林間四處飛舞，宛如銀河流動一般。
南投縣政府表示，南投縣被譽為全台最大賞螢基地，螢火蟲在各大基地復育成功下，四大賞螢區橫跨南投7個鄉鎮，近幾年積極保育生態環境，未來將結合推出星空季及溫泉季等夜間活動，讓入住南投的旅客增加，帶動南投夜間觀光旅遊消費產值。
為不過度干擾螢火蟲，建議遊客避免自行前往賞螢地點，務必要和各賞螢主辦單位先行聯絡，且參加賞螢生態旅遊時，應遵守最基本的「三不一沒有」原則，包括不吵雜喧嘩、不抓螢火蟲、不用手電筒直接照射及沒有光害，也請賞螢民眾自備紅色玻璃紙加以包覆，以減低人為影響與干擾情形，共同友善維護螢火蟲棲地。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言