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中市議會4月10日開議兒虐案引關注 藍綠聚焦社福議題

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中市議會今舉行程序委員會，決議4月10日至6月18日舉行定期會，其中市長盧秀燕將於11日施政總報告，5月20日至31日市政總質詢。圖／中市府提供
台中市議會今舉行程序委員會，決議4月10日至6月18日舉行定期會，其中市長盧秀燕將於11日施政總報告，5月20日至31日市政總質詢。圖／中市府提供

台中市議會今舉行程序委員會，決議4月10日至6月18日舉行定期會，其中市長盧秀燕將於11日施政總報告，5月20日至31日市政總質詢；專案報告將於4月12日至17日舉行；選舉期間，社福相關議題，也成藍綠陣營交鋒焦點，近期兒虐案再引社會關注，此次專案報告，藍綠兩陣營再聚焦社會安全網。

台中市議會第4屆第3次定期會今天舉行程序委員會，由議長張清照主持，市府由副市長黃國榮率各局處機關首長與會，決議4月10日舉行定期會，4月11日由市長盧秀燕施政總報告，4月12日專案報告，4月23日業務質詢，5月20日市政總質詢。

國民黨書記長黃馨慧認為，近期食安、電價等題目，攸關民眾生活所需，所以提出蘇丹紅、電價對民生物價影響評估等專案報告；此外，此次也注重幼童、社會安全網等議題，故要求市府提出專案報告，詳細說明社會安全網規畫。

民進黨總召蕭隆澤表示，針對市府建設有不少看法，共提出8項題目，黨團會全力支持；其中針對社福議題，近期時有發生虐兒等事件，政府應該要有更多作為，防範未然。

民眾黨籍市議員江和樹表示，頭汴溪十九甲地區日前就驗出氰化物，昨又有魚群集體暴斃狀況，市府僅回應是含氧量不足，但此事攸關民生用水源，將要求市府詳盡報告。

台中市議會今舉行程序委員會，決議4月10日至6月18日舉行定期會，其中市長盧秀燕將於11日施政總報告，5月20日至31日市政總質詢。圖／中市府提供
台中市議會今舉行程序委員會，決議4月10日至6月18日舉行定期會，其中市長盧秀燕將於11日施政總報告，5月20日至31日市政總質詢。圖／中市府提供

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