快訊

超標近40倍...日本進口秋刀魚乾檢出一級致癌物 食藥署：50公斤全數退運銷毀

遠百信義A13寶林茶室爆食物中毒1死 三重聯醫還原39歲男搶救過程

怪男台北車站隨機噴辣椒水 旅客狂咳嗽喊「差點死在那」

彰化公墓火警2天41件 無人機加入科技執法

中央社／ 彰化26日電

彰化縣23日、24日公墓火警41件，消防局呼籲民眾遵守「人離火滅」，並設無人供水站以澆熄火源，且有20台無人機科技執法，隨時監控、取締引火焚燒等違法，其中8台具廣播功能。

根據彰化縣消防局統計，2天41件公墓火災，研判是民眾提前掃墓不慎釀災。

消防局今天表示，3月30日、31日、4月4日到7日等掃墓尖峰時期，會加派人力巡邏各大公墓區，以無人機空拍監控，一旦在初期發現火源就派員搶救，避免火勢擴大，也利用無人機在公墓廣播防火宣導。

此外，傳統公墓或易發生火災墓區，消防局設無人供水站提供小水袋，讓民眾澆熄火源，防止雜草延燒產生危害，也協調彰化市公所在彰化市岸頭巷等公墓裝監視器，即時監控火災狀況，通報消防局派人車前往滅火。

消防局呼籲民眾掃墓期間減少用火，遵守「人離火滅」、「4不2記得」原則，不亂燒雜草、不亂丟菸蒂、不燃放爆竹、不飛揚金紙，記得撲滅餘燼、收拾垃圾。如果引起火災，依消防法可罰新台幣3000元，露天燃燒違反空氣污染防制法最高可罰10萬元，還可能被依公共危險罪移送法辦。

公墓 火災

延伸閱讀

國防部：規畫成立無人機訓練中心 整合戰術課程

緯創新安廠火警宣布停班 公司發聲明強調有投保火災險

清明將至墓地火警頻傳 嘉義縣1週破40件

清明免費除草！蘇澳鎮公所獨創「機動除草隊」4月4日出動

相關新聞

搞錯了！彰化虎山巖第一朵金針花今被民眾拍下 園主澄清「不同品種」

彰化花壇虎山巖金針花近年爆紅，民眾3月開始就不斷關心今年金針花何時會開，交通部觀光署參山國家風景區管理處還舉辦預測第一朵...

日月潭空品區抓大型柴油車進入 今年已開出930張罰單

日月潭國家風景區今年起成為南投縣第一個空氣品質維護區，自今年元旦起，將大型柴油車列為第一階段稽查取締的對象後，南投環保局...

擬訪美？盧秀燕不排除可能：正常城市外交「不必多想」

台中市長盧秀燕聲勢看好，更被各界認為是藍營2028人選之一，她今接受網路媒體專訪，被問及是否會出訪美國？盧說，這是正常城...

彰化「福海媽」阿沙力 2024王功漁火節舉辦日期今定案

彰化縣政府今在芳苑鄉福海宮，舉行2024彰化縣王功漁火節舉辦日期擲筊儀式，事前向「福海媽」稟明今年只有三組日期可供選擇，...

台中出售抵費地分兩種 盧秀燕：出售畸零地 不賣百坪地「比中央嚴格」

中市府13、14期重劃區，最釋出123筆200億元抵費地，引發內政部長林右昌與市府對槓，建議暫緩標售土地。地政局今出售西...

台中原住民議員4月13日補選 今5位候選人號次出爐

台中市平地原住民議員出缺，將在4月13日辦理補選，今天順利舉行號次抽籤，分別如下：1號余俊宏(無黨籍)、2號曾健基(無黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。