彰化公墓火警2天41件 無人機加入科技執法

彰化縣23日、24日公墓火警41件，消防局呼籲民眾遵守「人離火滅」，並設無人供水站以澆熄火源，且有20台無人機科技執法，隨時監控、取締引火焚燒等違法，其中8台具廣播功能。

根據彰化縣消防局統計，2天41件公墓火災，研判是民眾提前掃墓不慎釀災。

消防局今天表示，3月30日、31日、4月4日到7日等掃墓尖峰時期，會加派人力巡邏各大公墓區，以無人機空拍監控，一旦在初期發現火源就派員搶救，避免火勢擴大，也利用無人機在公墓廣播防火宣導。

此外，傳統公墓或易發生火災墓區，消防局設無人供水站提供小水袋，讓民眾澆熄火源，防止雜草延燒產生危害，也協調彰化市公所在彰化市岸頭巷等公墓裝監視器，即時監控火災狀況，通報消防局派人車前往滅火。

消防局呼籲民眾掃墓期間減少用火，遵守「人離火滅」、「4不2記得」原則，不亂燒雜草、不亂丟菸蒂、不燃放爆竹、不飛揚金紙，記得撲滅餘燼、收拾垃圾。如果引起火災，依消防法可罰新台幣3000元，露天燃燒違反空氣污染防制法最高可罰10萬元，還可能被依公共危險罪移送法辦。