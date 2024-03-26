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搞錯了！彰化虎山巖第一朵金針花今被民眾拍下 園主澄清「不同品種」

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化虎山巖金針花田主要種植「台東七號」金針花，今天有民眾前往發現疑似已開了今年第一朵花，卻是園主試種的其他品種。圖／讀者提供
彰化虎山巖金針花田主要種植「台東七號」金針花，今天有民眾前往發現疑似已開了今年第一朵花，卻是園主試種的其他品種。圖／讀者提供

彰化花壇虎山巖金針花近年爆紅，民眾3月開始就不斷關心今年金針花何時會開，交通部觀光署參山國家風景區管理處還舉辦預測第一朵金針花開花時間活動，今天一早就有民眾興沖沖到園區，發現疑似出現第一朵金針花開花的景象，不過經求證這朵今金針並非園區主要的「台東七號」品種，而是園主今年才試種的「香水金針」。

參山國家風景區管理處指出，目前金針花海已出現第一朵花苞，多數民眾預測在3月27日至4月5日之間開出第一朵花，不過去年第一朵金針花是出現在4月19日一早，是否今年會提早大家拭目以待。

虎山巖主委林天潤說，金針花品種有30多種，園區主要種植的品種為「台東七號」，去年開花比往年晚，今年金針花海已出現第一朵花苞，每天都會量測花粒大小和高度，預計在清明節前就會開花，整個盛開最美的時候可能會落在5月初。

林天潤也說，園主近年還在廟周遭試種其他品種，這幾天民眾看到零星開的金針花並非主要的品種，花壇鄉民代表葉尚雯說，「香水金針」品種花瓣邊緣像蕾絲，虎山巖今年3月8日就開出第一朵，常被誤以為就是主打的「台東七號」，她預估清明節前後「台東七號」第一朵金針花才會開花。

彰化虎山巖金針花田每年盛開時，都吸引各地遊客前來賞花。聯合報系資料照片
彰化虎山巖金針花田每年盛開時，都吸引各地遊客前來賞花。聯合報系資料照片

台東 國家風景區 清明節

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