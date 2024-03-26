彰化「福海媽」阿沙力 2024王功漁火節舉辦日期今定案

彰化縣政府今在芳苑鄉福海宮，舉行2024彰化縣王功漁火節舉辦日期擲筊儀式，事前向「福海媽」稟明今年只有三組日期可供選擇，請福海媽想一下哪一組為佳，休息5分鐘後擲筊，第一組日期就拍板定案，全場歡呼。

彰化縣長王惠美今擲筊請示福海宮媽祖，哪一天舉辦2024王功漁火節最合適。記者簡慧珍／攝影

彰化縣有三大活動，依序是國際海牛節、王功漁火節、媽祖文化節，必須擲筊請媽祖聖示舉辦日期。2024彰化縣王功漁火節今年邁入第二十年，縣政府絞盡腦汁規畫活動內容，希望推出大卡司、新節目吸引民眾，不過看完日期，發現國曆8月4日就是農曆七月一日，按照習俗不在農曆七月辦活動，扣除國曆7月上旬升學考試，今年暑假能辦王功漁火節的時間比往年短。

縣長王惠美和福海宮管理委員會委員、芳苑鄉長林保玲、縣議員張國棟、彰化區漁會總幹事陳威谷等人上香，王惠美恭誦疏文稟告上天，再請福海媽駕臨，說明將舉辦王功漁火節，有鑒於過去沒給媽祖充分時間思考就擲筊，結果王惠美跪求半天都擲嘸筊的狀況，今年特地請媽祖思考後，聖示祂挑選的吉日。

往年請福海媽定奪的吉日至少4組，有時多達5組，今年僅3組，眾人都很擔心媽祖都不中意，沒想到第一輪抽籤，第一組日期國曆7月13日、14日（農曆六月八日、九日）擲筊3個允杯，第二組、第三組的日期都擲嘸筊，眾人都歡呼，感謝媽祖「阿沙力」秒決舉辦日期。

「北貢寮、中王功、南墾丁。」王惠美表示，王功漁火節已累積知名度，成為暑假台灣中部主要音樂祭，每年至少吸引30萬人次遊客，今年會比以往盛大，希望帶動西南角產業發展。