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師生彩繪谷關下水道工程圍籬 為冰冷工程添溫暖

中央社／ 台中26日電
台中市水利局25日邀請德芙蘭國小師生為谷關污水下水道系統工程圍籬彩繪創作，增添不少在地特色與溫度。中央社（民眾提供）
台中市水利局25日邀請德芙蘭國小師生為谷關污水下水道系統工程圍籬彩繪創作，增添不少在地特色與溫度。中央社（民眾提供）

台中谷關污水下水道系統正興建中，市府水利局25日邀請德芙蘭國小師生為工程圍籬彩繪創作，彩筆畫出在地文化景觀、原住民意象，為冰冷工程增添溫度。

台中市水利局今天發布新聞稿指出，推動大甲溪沿岸水質水源保護區整治計畫，規劃有4處污水處理系統，其中梨山、環山及石岡壩3處系統都已建置完成，去年5月推動「台中市谷關污水下水道系統興建工程」並舉行開工動土典禮。

水利局指出，25日在谷關水資源回收中心用地舉辦學生彩繪活動，水利局副局長韓乃斌與德芙蘭國民小學師生齊心彩繪創作，為冰冷的工程增添不少在地特色與溫度。

韓乃斌表示，谷關污水下水道建設正進行水資源回收中心興建及用戶接管工程，預計完成水資源回收中心1座、污水處理設施及管線約2000公尺。

邀請德芙蘭國小師生為營建工地圍籬進行彩繪活動，希望藉由學校和社區的協助，讓施工圍籬變身為美麗的藝廊。在工程外觀也融合在地文化景觀、加強原住民意象等，改善水質的同時，期盼拉近與在地民眾的距離，翻轉大眾對工程的刻板印象，盼完工後使當地文化、觀光產業及優美環境三者共好。

彩繪 水利局 污水

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