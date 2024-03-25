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無證養雞場偷養3萬隻雞 糞水雞毛直接排入水溝 竟能申請合法化
彰化縣埔鹽鄉一家養雞場沒領到牧場登記證書就養雞3萬多隻，雞毛和雞糞尿汙染環境，附近住戶的狗籠網子沾滿雞毛，農民和住戶接連陳情兩次，環保局將依法裁罰3萬元至300萬元，農業處將罰款3萬元至15萬元並限期申請證書；陳情民眾今錯愕「偷養還能補領證？」
埔鹽鄉施姓鄉民指出，這家養雞場沒環保設施，雞毛到處飛，附近居民的戶外物品沾雞毛，連狗籠網子都「卡」滿雞毛，雞糞尿直接排入鄰近排水溝，臭味四溢，汙染環境和鄰田，農民和居民受不了，本月接連兩次陳情，環境局和農業處派員稽查時，業者承認養雞場蓋一半先養3萬多隻雞。
環保局秘書陳金蘭表示，本月20日先派員稽查，確有興建雞舍等設施，這座養雞場的雞毛等廢棄物汙染水體和環境，分別違反兩種環保法令，環保局選擇依罰款較重的水汙染裁罰3萬元到300萬元，限期改善。
縣政府農業處指出，依「彰化縣辦理畜牧場登記申請書表」及「彰化縣辦理畜牧設施容許使用申請書表」規定，畜牧場應先申請畜牧設施容許使用，再辦理牧場登記證，這座養雞場建物都合法，110年取得容許使用，還沒申辦畜牧場登記，農業處針對沒畜牧場登記就先養雞的情節開罰3萬元至15萬元，限期要求業者申請畜牧場登記證書，因法令沒規定這種情況下偷養就要禁養撤銷容許使用，所以業者還是可補領證書合法化。
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