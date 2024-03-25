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蟲蟲侵襲彰化美景！二水鄉花旗木1/4染病 專家緊急出手相救

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
花旗木又被稱作泰國櫻花，彰化縣二水鄉花旗木即將滿開。記者簡慧珍／攝影
花旗木又被稱作泰國櫻花，彰化縣二水鄉花旗木即將滿開。記者簡慧珍／攝影

彰化縣二水鄉倡和村的花旗木花道緊鄰鐵道，形成特殊賞花景觀，美麗的背後隱藏蟲蟲危機，因病蟲害死亡的花旗木被移除，去年補植11棵，今年再補植17棵，當地農業專家已出手相救，希望降低枯死風險。

二水鄉花旗木花道位在倡和村員集路一段，依傍台鐵集集線鐵道，是花季期間的打卡熱點，中央補助經費鋪行人與自行車道、護欄，民眾可安全賞花，自行車愛好者追車賞花追火車更被觀光局和鄉公所大力宣傳，2024經典小鎮-自行車暨鐵道櫻花音樂祭本月23日開幕，活動至4月11日。

倡和村長鄭慶松今表示，倡和村約7年、4年之前分批購買兩歲樹齡的花旗木來種植，現有300棵，雖然容易種卻不好照顧，起初非落葉季節也掉葉子，他不明所以，經村內園藝業者提醒「樹生病了」，才發現花旗木的樹幹和靠近樹根都有小洞，原來被天牛入侵，有些花旗木樹幹有裂縫，是被線蟲鑽進去。

園藝業者告訴鄭慶松，天牛在樹幹打洞產卵，孵化幼蟲爬比樹洞掉落土表，鑽進靠近樹根的樹幹吸食樹汁，線蟲也是鑽進樹幹寄生，都會造成花旗木枯死。倡和村調查約1/4花旗木染病，最近兩年累計28株花旗木因搶救不及而枯死，倡和村得到園藝專家協助，為還染病還活著的花旗木注射藥物。

村長鄭慶松說，預計花旗木在清明連假滿開，花期到母親節，民眾可把握時間賞花，他計畫多種80棵花旗木，並與合興村70多棵花旗木串連成帶狀賞花景觀。

彰化縣二水鄉花旗木花道緊鄰台鐵集集線，賞花時火車經過，形成特殊景觀。記者簡慧珍／攝影
彰化縣二水鄉花旗木花道緊鄰台鐵集集線，賞花時火車經過，形成特殊景觀。記者簡慧珍／攝影

自行車 花旗木 賞花

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