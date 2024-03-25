彰化第一家中友百貨要開工了！ 民眾憂高樓停車會繞到頭暈

彰化縣民期盼已久的第一家百貨公司中友百貨彰化店，近日來，承造的中屋營造近日掛起施工標示牌，開工日期是3月，縣府建設處長劉玉平說，業者在這一、兩天就會申報開工；由於停車場設在8樓到22樓間的樓層，民眾擔心「停車會繞到頭暈」，中友百貨表示，是以長緩坡繞行建築外圍方式，約一圈距離就可抵達8樓停車層，停車不會開到暈頭轉向。。

中友百貨彰化店的基地位在彰化市旭光西路第二停車場原址，占地2150坪，由縣府與市公所合作以BOT（興建、營運、移轉）開發，由益彰公司投資43億元規劃的中友百貨彰化店，將興建興建地下4層、地上21層鋼骨造複合商業及停車場大樓，力拚2026年第3季開幕，成為彰化最高大樓，也是新地標。

不過，中友百貨彰化店從去年8月14日舉辦盛大動土儀式後，迄今一直未見開工跡象，由於彰化光復郵局改建影城案有前車之鑑，還在打地基就宣布撤案，地方擔心中友百貨彰化店將步入後塵，但中友百貨高層拜會市長林世賢後，強調是因為樓高達80多公尺，必須辦理設計變更，會趕在3月底前開工。

近日，中友百貨彰化店的工地除設圍籬外，漆上有中友百貨店的建築外型，以及商場、餐飲及電影院等意向圖，並掛有掛起施工標示牌，甚至已有機具進入，並做簡易施工，讓民眾感覺到中友百貨彰化店「真的在動了！」

彰化縣政府建設處長劉玉平說，縣府雖然還沒收到業者的開工申報，但已表達最近一、兩天就會申報。

中友百貨彰化店預計引進230家國內外知名品牌與餐飲進駐，依規畫，北側在地下2樓到11樓分別設有商場、餐飲場所及展場空間，12樓到15樓則規劃電影院，同時提供近1000席汽車位、1500席機車位，除滿足彰化人多元的購物外，也解決鄰近停車位經常不足的問題。

樓高24層的中友百貨彰化店，完成後，將是彰化縣最高的大樓，由於汽車停車場是位在8樓以上，對於彰化人來說，是很難想像，擔心要去消費，單是繞上去停車「頭都昏了」。