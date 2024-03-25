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國產材尬科技創意 木韻尋蹤東勢林業文化園區登場

中央社／ 台中25日電

林業及自然保育署台中分署、陽明交通大學建築研究所及香港大學建築學院跨界合作舉辦「木韻尋蹤」特展，透過實體模型、模具及平面展品等，展示國產材結合科技的創意。

林業及自然保育署台中分署今天向中央社記者表示，攜手陽明交通大學建築研究所及香港大學建築學院跨界合作舉辦「木韻尋蹤」特展，以「弦閣Katenara」新式木構作品為中心，透過多媒體、實體模型、平面展區，帶領民眾深入了解設計理念與製作過程。

多媒體展區可線上閱覽木結構組立期間捕捉的現場實況；實體模型通過立體視覺，呈現出建築設計的精髓，展現空間配置、材料選擇和結構構想。

平面展區呈現前期研究、建築設計概念以及空間規劃策略，透過複雜而具體的圖像，展示設計師對建築的獨到見解，引領參觀者深入探索，體驗設計的豐富層次，並啟迪對木構建築美學的深刻理解。

林業保育署台中分署表示，「弦閣」新式木構亭，以國產材柳杉為主要材料，由陽明交通大學建築所與香港大學共同合作，透過參數化設計與數位製造技術，以演算法加以優化，打造出兼具美感與結構性的曲面木構建築，此次特展對於國產材的建築應用發展別具意義與創意，期盼透過科技拓展木構不同形式，賦予國產材新生命。

「弦閣」木構亭已於去年底正式啟用，為一座直徑6公尺、高4公尺的木造結構體，流線的弧度造型展現木構的藝術風，搭配著貯木池及蔚藍的天空，成為東勢林業文化園區的新地景，也是民眾拍照打卡的新景點，展期至5月5日。

建築 港大 設計師

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