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電價調漲 盧秀燕：建議排除大眾運輸及弱勢機構

中央社／ 台中25日電

國內電價將漲，台中市長盧秀燕今天表示，初估中捷1年電價將增加1500萬元以上，虧損將擴大，建議政府排除大眾運輸系統及醫療、長照等社會弱勢機構。

盧秀燕上午出席潭子親子館暨公設民營潭子潭陽托嬰中心開幕儀式，她在會中接受媒體聯訪，針對電價調漲問題表示，不只中捷，所有大眾運輸系統包括高鐵等都會碰到電價上漲問題。

盧秀燕表示，各種捷運都需要用電，按政府現在的電價方案，中捷1年的直接電價增加新台幣1500萬元以上，間接電價如店鋪等也會拉高，因為中捷是大眾運輸系統，過去票價儘量壓低，讓大家方便搭乘，但現在電價成本拉高，營運虧損更加嚴重。

盧秀燕指出，中捷壓低票價就造成虧損，現在加上電價上漲，虧損就會擴大，但不敢輕易調整票價，因為大眾運輸系統要考慮民眾負擔，所以如何解決虧損問題，也是傷腦筋。

盧秀燕認為，大眾民生物資因電價上漲而漲價，民眾生活會很辛苦，建議政府應排除大眾運輸系統、醫療系統、身障場所及長照等社會弱勢機構，儘量維持原來價格服務民眾，否則民眾生病不起，身心機構要上漲，民眾支付價格提高，也令人心不忍。

此外，被問到昨晚北上觀看大專籃球聯賽（UBA）男籃冠軍戰，盧秀燕說，由於她是政治大學的校友，因此特別北上幫政大雄鷹隊加油打氣，也藉此機會和許多校友見面，最終雄鷹隊奪下4連霸總冠軍，令人非常振奮，也團結了所有政大校友。

大眾運輸 盧秀燕 電價

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