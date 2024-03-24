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影／彰化二水鐵道櫻花盛開了 花旗木自行車道還可追火車

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
二水鄉員集路自行車道旁的花旗木正盛開，吸引許多民眾來拍「鐵道櫻花」美照。記者林宛諭／攝影
二水鄉員集路自行車道旁的花旗木正盛開，吸引許多民眾來拍「鐵道櫻花」美照。記者林宛諭／攝影

彰化縣二水鄉員集路自行車道旁的花旗木正盛開，假日吸引許多民眾來拍「鐵道櫻花」美照，二水公所也配合花季昨天起到4月21日每周六、日假日舉辦假日音樂會，讓遊客可以一邊賞花拍美照、一邊欣賞音樂表演，雙重享受。

二水鄉員集路集集小火車鐵道旁的花旗木每年三月底進入花季，二水鄉長蘇界欽說，目前花旗木開花已三、四成，預計4月清明連假是最盛開季節，花旗木步道全長逾五百公尺，花季期間假日公所舉辦「鐵道櫻花音樂祭｣，民眾還可以來欣賞薩克斯風等音樂表演，享受假日悠閒時光。

參山國家風景區管理處處長曹忠猷說，二水自行車道的花旗木美景，因緊臨鐵道，已打出鐵道櫻花知名度，也是交通部觀光署公布十六條特色自行車道之一，今年將再編列一千二百萬元再延伸自行車道，希望未來結合鄰近田中地區成為吸引國內外遊客的旅遊路線。

由於花季假日遊客多，民眾也可安排非假日避開人潮前往賞花，也比較好停車。

二水鄉員集路自行車道旁的花旗木正盛開，吸引許多民眾來拍「鐵道櫻花」美照。記者林宛諭／攝影
二水鄉員集路自行車道旁的花旗木正盛開，吸引許多民眾來拍「鐵道櫻花」美照。記者林宛諭／攝影
二水鄉員集路自行車道旁的花旗木正盛開，吸引許多民眾來拍「鐵道櫻花」美照。記者林宛諭／攝影
二水鄉員集路自行車道旁的花旗木正盛開，吸引許多民眾來拍「鐵道櫻花」美照。記者林宛諭／攝影

花旗木 鐵道 音樂會

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