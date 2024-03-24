民代質疑盧秀燕城市綠化不如林佳龍 市府：種樹率年成長5%

台中市議員陳俞融今質疑，相較於前市長林佳龍對於城市綠化，定出在8年內種下1百萬棵樹的明確目標。然而盧秀燕任內，不僅看不到城市綠化指標，反而有許多樹木被砍除。但市府說，盧秀燕上任後推動「都市退燒－全民植樹行動計畫」，在永續低碳辦公室控管下各機關各司其職，協力植樹，也為都市綠化努力。

陳俞融說，市府資料顯示，前年移除259棵樹木，其中29棵未原地補植；去年移除335棵樹木，139棵未原地補植。不但樹越砍越多，移除路樹數量也增近3成。雖然市府說移除樹木都說是因為配合交通改善或健康狀況不良，但許多路樹被砍了就未補植，是用粗暴的方式來處理這些珍貴的綠色資源。

她舉例，市府去年和今年先後將漢口路的黑板樹及小葉欖仁路，以及進化北路的10多棵榕樹等路樹移除。前者說是要執行道路燙平，後者是因考慮路樹健康狀況。另還有文化資產處所管的霧峰光復新村4棵大樹被攔腰砍斷，以及教育局管轄的大同國小外4棵路樹被剔了光頭，雖也有可能傾倒危害房舍，以及阻擋行車視線等原因，但因事權並不統一，並未納入一般路樹規範，缺乏統一標準。

陳俞融說，台中市有空汙問題，路樹是淨化空氣、綠化環境的重要資產，但市府處理程序草率，使得身負綠化環境、美化市容的路樹沒有得到足夠尊重，是對生命教育的負面示範。她說，對於不得不移除的路樹，市府應盡可能地在原地以相同數量進行補植，並有統一適用的路樹修剪移除規定，以確保城市綠美化能夠持續進行。

建設局說，台中市訂有「台中市政府及其所屬機關學校植栽及樹木修剪要點」及「台中市公園內植栽及行道樹修剪、種植及移植作業規範」，在兼顧營造人本友善的人行環境前題下，會就棲地條件核實審查。一般在棲地良好有足夠栽植空間者採原地補植，或異地生態補償種植，並秉持適地適種原則，確保植栽生長良好。

建設局說，市長盧秀燕上任後推動「都市退燒－全民植樹行動計畫」，在永續低碳辦公室控管下各機關各司其職，協力植樹，以改善都市擴張所帶來的熱島效應，建設局亦透過引進民間資源合作，持續提升綠地品質。像是前年增植喬木7651株，去年再增植7212株，今年市府各局處植樹績效更較上一年度再成長5%，以實際行動達成種樹減碳、降低空汙、美化市容環境。