快訊

漲電價效應／房東電費提高20％ 租屋族哀嚎：被扒二層皮

科技業做1年就買千萬房刷新她三觀 一票人搖頭：00940證明台人超有錢

剩菜狂加熱「孫吃到住院」！她怒逼尪全吞婆婆慌了 結局大快人心

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民代質疑盧秀燕城市綠化不如林佳龍 市府：種樹率年成長5%

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市議員陳俞融今質疑，市府移除路樹粗暴，許多樹移除後並未補回。圖／台中市議員提供
台中市議員陳俞融今質疑，市府移除路樹粗暴，許多樹移除後並未補回。圖／台中市議員提供

台中市議員陳俞融今質疑，相較於前市長林佳龍對於城市綠化，定出在8年內種下1百萬棵樹的明確目標。然而盧秀燕任內，不僅看不到城市綠化指標，反而有許多樹木被砍除。但市府說，盧秀燕上任後推動「都市退燒－全民植樹行動計畫」，在永續低碳辦公室控管下各機關各司其職，協力植樹，也為都市綠化努力。

陳俞融說，市府資料顯示，前年移除259棵樹木，其中29棵未原地補植；去年移除335棵樹木，139棵未原地補植。不但樹越砍越多，移除路樹數量也增近3成。雖然市府說移除樹木都說是因為配合交通改善或健康狀況不良，但許多路樹被砍了就未補植，是用粗暴的方式來處理這些珍貴的綠色資源。

她舉例，市府去年和今年先後將漢口路的黑板樹及小葉欖仁路，以及進化北路的10多棵榕樹等路樹移除。前者說是要執行道路燙平，後者是因考慮路樹健康狀況。另還有文化資產處所管的霧峰光復新村4棵大樹被攔腰砍斷，以及教育局管轄的大同國小外4棵路樹被剔了光頭，雖也有可能傾倒危害房舍，以及阻擋行車視線等原因，但因事權並不統一，並未納入一般路樹規範，缺乏統一標準。

陳俞融說，台中市有空汙問題，路樹是淨化空氣、綠化環境的重要資產，但市府處理程序草率，使得身負綠化環境、美化市容的路樹沒有得到足夠尊重，是對生命教育的負面示範。她說，對於不得不移除的路樹，市府應盡可能地在原地以相同數量進行補植，並有統一適用的路樹修剪移除規定，以確保城市綠美化能夠持續進行。

建設局說，台中市訂有「台中市政府及其所屬機關學校植栽及樹木修剪要點」及「台中市公園內植栽及行道樹修剪、種植及移植作業規範」，在兼顧營造人本友善的人行環境前題下，會就棲地條件核實審查。一般在棲地良好有足夠栽植空間者採原地補植，或異地生態補償種植，並秉持適地適種原則，確保植栽生長良好。

建設局說，市長盧秀燕上任後推動「都市退燒－全民植樹行動計畫」，在永續低碳辦公室控管下各機關各司其職，協力植樹，以改善都市擴張所帶來的熱島效應，建設局亦透過引進民間資源合作，持續提升綠地品質。像是前年增植喬木7651株，去年再增植7212株，今年市府各局處植樹績效更較上一年度再成長5%，以實際行動達成種樹減碳、降低空汙、美化市容環境。

台中市 盧秀燕 路樹

延伸閱讀

與盧秀燕交流市政 黃敏惠考察台中大讚「已邁入國際水準」

石岡農會100歲生日捐救災車 盧秀燕：邁向下一個百年

大台中水情亮提醒綠燈 盧秀燕偕江啟臣視察石岡壩

影／盧秀燕今天穿兩隻襪子不同顏色 因為是世界唐寶寶日

相關新聞

生人迴避！ 彰化伸港28日晚「送肉粽」路線揭曉

彰化縣伸港鄉一名60多歲男子日前過世，家屬訂3月28日晚間10點半起，舉辦「送肉粽」科儀，路線從伸港鄉事發地點出發後，沿...

民代質疑盧秀燕城市綠化不如林佳龍 市府：種樹率年成長5%

台中市議員陳俞融今質疑，相較於前市長林佳龍對於城市綠化，定出在8年內種下1百萬棵樹的明確目標。然而盧秀燕任內，不僅看不到...

彰化埔鹽順澤宮祈福路跑 玄天上帝眾神神轎一起跑

彰化縣埔鹽鄉順澤宮「邁向冠軍之路」祈福路跑今天開跑，北極玄天上帝、媽祖神尊也與大家一起路跑，彰化縣長王惠美說，挪威三鐵選...

影／彰化媽起駕 開基三媽百年首度出巡、返程潦溪都亮點

彰化南瑤宮8天7夜笨港進香活動，今天早上起駕，出巡的四尊媽祖，其中開基三媽神尊是相隔百年之後再度出巡，今年也適逢三年一度...

「粉紅路跑」台中登場 樂成宮月老駐駕女選手大排長龍

「2024 TAISHIN WOMEN RUN TAICHUNG」台新女子路跑今在台中中央公園開跑，現場吸引近3000名...

公車司機大量流失 台中市用這招紓解市民讚：有溫度

全台面臨公車駕駛員流失，台中市政府交通局2月啟動「市民小巴」補足路網，行駛大甲、大安、外埔、后里偏鄉區域，有固定站牌與班...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。