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豬糞尿味沒了！彰南母親河7.6億元改造水環境 賞木棉更有味道

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣二林鎮木棉花季今快樂登場，到月底前還有花可賞。記者簡慧珍／攝影
彰化縣二林鎮木棉花季今快樂登場，到月底前還有花可賞。記者簡慧珍／攝影

彰化縣第三場木棉花季，今在二林鎮東螺溪木棉花道浪漫登場，空氣沒飄傳豬糞尿味，縣長王惠美再次說明爭取到中央補助7.6億元整治東螺溪水環境，逐步改善水質等生態。鎮長蔡詩傑表示，希望縣府撥款興建跨河步橋連接北岸，讓溪湖鎮台灣欒樹綠廊接通木棉花道，建構帶狀遊憩區。

彰化縣西南角四鄉鎮之中的竹塘、埤頭、二林依序舉辦木棉花季。三月下旬枝頭木棉花較稀落，但今賞花人潮沒少，上千人響應運動i台灣2.0計畫，沿著東螺溪代馬橋與溪湖橋之間的木棉花道健行，有人參加「愛神出任務」、「尋寶探險」遊戲，有人撿拾滿手落花請鎮公所安排的專業攝影人員免費拍照和印出照片，鎮公所配合植樹月贈送樹苗，活動熱鬧。

王惠美說，縣府為復育彰化原生森林，感謝立法委員謝衣鳯和湖埔社區大學共同努力，並協助爭取中央補助7.6億元整治東螺溪水環境，採用自然原則，以復育生態為主軸，逐步改善水質、河岸環境及生態環境，同時融入廊道概念將提供更優質的休閒空間。

二林鎮木棉花道隔著東螺溪與北岸溪湖鎮台灣欒樹綠廊相望，春天木棉花盛開，秋初輪到台灣欒樹花季，其餘季節兩岸樹木綠油油，因此二林鎮長蔡詩傑爭取撥款興建行人專用道跨越東螺溪連接兩岸，民眾不必繞過代馬橋或溪湖橋，就能直通兩岸綠廊與花道。

蔡詩傑表示，今年花季的空氣品質好轉，與著手整治河川、豬糞尿轉為沼渣沼液有關，他除了建議興跨河步橋，也希望水環境不僅整治水質和上游北斗鎮的遊憩環境，也增加二林和溪湖的河岸遊憩設施，因為二林鎮東螺溪南岸腹地寬度雖不寬，但與溪流靠得更近更有一番風情。

彰化縣二林鎮公所爭取跨溪廊道，串連二林木棉花道與北岸溪湖鎮台灣欒樹綠廊。記者簡慧珍／攝影
彰化縣二林鎮公所爭取跨溪廊道，串連二林木棉花道與北岸溪湖鎮台灣欒樹綠廊。記者簡慧珍／攝影

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