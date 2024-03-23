中市動物屍體清理案件增 清潔隊成另類犬貓送行者

台中市環保局大甲區清潔隊去年接獲285件動物屍體清理案件，有路殺也有因走失最後致死憾事，清潔隊員成為另類犬貓送行者，中市府表示，寵物屍體任意丟棄恐觸法挨罰。

台中市環保局今天發布新聞稿指出，近年民眾飼養犬貓比例逐年增加，各區清潔隊常接獲通報道路或溝渠動物屍體清理請求。環保局統計，大甲區清潔隊去年共接獲285件通報動物屍體清理案件，除常見路殺案件外，也有因飼主疏忽造成寵物走失最終致死的憾事。

環保局提到，大甲區清潔隊近日晚間獲報，大甲區中山路一段附近發現犬屍，希望派員清理。執勤人員抵達現場後，依外觀判斷應為家犬，其特徵與近期網路社群平台貼文協尋的犬隻相似，主動聯繫民眾。飼主當晚到大甲區清潔隊查看，並確認是走失的愛犬，將愛犬領回，感謝清潔隊協助。

環保局表示，如發現動物屍體污染環境情事，可透過1999報案專線反映，將派員清理。另依據「台中市街道犬貓遺體處理作業流程」規定，道路無主動物屍體經動物保護防疫處檢視為有植入晶片者，將通知飼主領回處置或付費委託合法民間寵物屍體處理業者清理；無晶片者，統一委託專業業者火化處理。

環保局也說，如家中飼養寵物過世，遺體可透過台中市動物保護防疫處、寵物屍體處理業者或交由各區清潔隊處理；如任意丟棄，造成環境污染，恐因違反廢棄物清理法而受罰。