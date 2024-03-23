台中高鐵重劃區 人行道窄太難行

緊臨台中高鐵的烏日林新醫院周邊，近年新建案林立人口增加，不過周邊人行道寬度不足，烏日社福館旁的三榮路、高鐵站區的高鐵二路等，人行道寬度僅30至60公分，行人、輪椅族得與車爭道。施工中的台中烏日前竹區段徵收區，也出現寬度不足的人行道。議員批評，行人通行權益不受重視。

台中市建設局表示，已盤點烏日林新醫院周邊的人行道，約3.4公里路段寬度不足，將爭取經費改善。台中市地政局表示，前竹區段徵收區域寬度不足的人行道，將盤點改善，未來各重劃區、區段徵收規畫，將嚴格把關。

依據內政部市區道路與附屬工程設計標準，人行道寬度不得小於1.5公尺，路寬12公尺以下淨寬不得小於1.2公尺，經主管機關核准不得小於0.9公尺。基層表示，人行道、道路等都屬於公共設施用地，人行道寬度變大，道路就相對變窄，不然就得犧牲可賣錢的抵費地或配餘地，實務上多因地制宜。

台中高鐵站區周邊住宅變多，不過高鐵二路的人行道寬度僅60公分，行人行走都嫌窄，更別提輪椅族或推娃娃車的家長；烏日林新醫院周邊新建案林立，烏日社福館前的三榮路兩側，人行道寬度僅有30公分，甚至還有路燈基座占據，行人只得走上馬路。

烏日前竹區段徵收區第1標已完成，2、3標案仍進行中。議員林昊佑說，前竹區段徵收區的部分人行道，被公共設施占據，寬度不足90公分，例如路燈基座、消防栓或共同管道的通風口等，未來前竹區域會吸引人口移入，新完工的區域卻不符規定，未來又要拆掉修改，豈不浪費公帑？

地政局表示，基礎道路工程都是依據都市計畫施作，人行道寬度都符合法規，但牽涉到相關設施，才會影響寬度，已完工區域將盤點寬度不足路段，研擬改善計畫；尚未施工區域將重新檢討，未來新的重劃區或區段徵收規畫，將嚴格落實人行道寬度。

建設局表示，高鐵重劃區由內政部辦理，完工後由中市府烏日區公所維管，已盤點旭光國小、林新醫院周邊的人行道，三榮路、健行路待改善路段3.4公里，初估經費1.2億元，已爭取中央核定150萬元規畫經費。