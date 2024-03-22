神級奶茶快喝完驚見蒼蠅！知名酸菜魚火鍋店被稽查多項違規

有網友到台中北區一家知名酸菜魚火鍋店用餐，店內的神級奶茶喝到快見底時，驚見杯內有一隻蒼蠅，上網PO文引起熱議。台中市食安處表示，經現場稽查，未發現病媒（蒼蠅），但風扇、冰箱、牆壁、配管等多處積塵不潔違規，要求限期改善。業者表示，當下已為客人更換奶茶，也有退款、關心。將會加強衛生消毒，並願意負起賠償責任。

這名網友20日在Dcard以「酸菜魚名店的食安令人擔憂」為題PO文表示，周四中午，他到台中北區一家知名酸菜魚火鍋店用餐，品嚐了店內招牌菜品，餐點口味不錯，他也點了一杯店內神級奶茶，但當他喝到見底時，看到杯裡面怎麼有塊黑黑的，還以為茶加了仙草，仔細一瞧，怎麼仙草還有長腳還有翅膀，竟是一隻蒼蠅。

台中市食安處表示，食安處獲報後派員稽查，現場環境及奶茶飲品雖未見病媒，但作業區紗窗、風扇、冰箱及牆壁、配管等多處積塵不潔，另有員工個人飲品未專區放置等不符合「食品良好衛生規範準則」事項，要求限期改善，若複查仍不符規定，將依違反食安法處6萬元以上、2億元以下罰鍰。