晶鼎焚化爐是否繼續走下去 中央說明會審查結果是關鍵
經濟部規劃在彰濱工業區打造事廢焚化爐，晶鼎綠能公司BOT得標，業者3月14日舉辦的說明會引發軒然大波，卻是攸關全案能否繼續走下去的關鍵，因施工前說明會是環評承諾事項，立委陳秀寳昨天在立法院質詢環境部長薛富盛當天混亂的場面是否成會，薛富盛未給答案。不過晶鼎送說明會紀錄到環境部最後是否能過關，即可知道中央態度。
晶鼎焚化爐環評過程在新冠肺炎期間，彰化環保團體雖關注卻未能號召動員，前年底開始鄉親組自救會發起多場抗議；該案也成為2024年立委選舉藍綠攻防的重要議題，經濟部在選前曾發文說明晶鼎若未能取得縣府支持，無法在施工前舉辦說明會，此計畫可能面臨終止；行政院副院長鄭文燦與總統府秘書長林佳龍也先後抵彰化消毒，表達晶鼎焚化爐不可能蓋，最後民進黨立委陳秀寳順利連任。
晶鼎焚化爐開發及許可審查權責皆為中央，也是少見從地方政府縣長、鄉鎮長、議員及立委都反對設置的開發案，業者去年在未取得縣府的建照前就違法施工遭罰，彰化縣府多次表達對晶鼎焚化爐持反對立場，主要是考量縣內事業廢棄物焚化處理量的設施已足夠。
依招商文件合約晶鼎焚化爐BOT案從簽約2020年9月30日起要在四年內，也就是今年9月30日完成環評及興建焚化爐，興建期前的兩年內完成環評，晶鼎公司原必須在去年3月31日前完成施工前說明會，但因民眾抗議未完備，環境部給予展延一年，業者須在這個月31日前完成說明會並送審。
陳秀寳昨天在立法院質詢播放說明會當天場面混亂的影像，她說，現場吵雜、主席唸完投影片就宣布成會，如此具瑕疵和荒謬的會議若成會到底哪裡還有程序正義？薛富盛說，因給晶鼎的期限是今年3月31日，目前還沒收到業者相關報告，現場看起來很混亂，但程序是否完備，包括是否有讓參與者有發言機會等，會根據法條和資料依法處理，沒有預設立場。
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