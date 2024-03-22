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腸病毒蠢動！ 中市衛生局進校園教導正確洗手預防

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
衛生局長曾梓展（後）今教學童正確洗手五步驟「濕、搓、沖、捧、擦」。記者趙容萱／攝影
衛生局長曾梓展（後）今教學童正確洗手五步驟「濕、搓、沖、捧、擦」。記者趙容萱／攝影

每年4月到6月為腸病毒流行季節，近期腸病毒增溫，疾管署統計，台中市上周腸病毒門急診就診共745人次，高於去年同期的396人次，教育局統計，台中市昨有6所幼兒園8班停課。台中市衛生局今與麥當勞叔叔之家慈善基金會到國立台中教育大學附設實驗國小，宣導正確洗手五步驟預防。

疾管署監測資料顯示，今年統計至3月18日，國內無腸病毒重症確定個案，有4例腸病毒71型輕症個案，另全國腸病毒門急診就診人次較去年同期略為增加，上周門急診就醫6343人次，較去年2683人次為高，顯示社區腸病毒感染風險增加。

衛生局長曾梓展說，腸病毒傳染力強，大人、小孩都可能感染腸病毒，呼籲民眾做好勤洗手、環境消毒預防，正確洗手五步驟「濕、搓、沖、捧、擦」，洗手5時機為吃東西前、和小寶寶玩樂前、上廁所後、擤鼻涕後及看病前後，孩童如經醫師診斷感染腸病毒時，應在家休息並避免與其他孩童接觸。

曾梓展指出，腸病毒大多為輕症，主要症狀有嘔吐、腹瀉、發燒、肌肉痠痛等，多數病患在7天內即可痊癒；若出現腸病毒重症前兆病徵，如嗜睡、肌躍型抽搐、持續嘔吐、呼吸急促或心跳加快等症狀，應盡速到台中市13家腸病毒責任醫院就醫治療。

小兒科診所院長施勝桓提醒家長，近期觀察門診腸病毒病例增加，且以幼兒園、小學兒童為主，可能是開學後群聚感染，且表現常是咽峽炎。有家長擔心孩子罹重症，可讓孩子接種疫苗預防。

曾梓展提醒，清明連續假期將至，民眾前往人群聚集場所要戴口罩、加強手部衛生及呼吸道咳嗽禮節，腸病毒防治相關資訊請至衛生局網站「腸病毒專區」http://bit.ly/2IMGC4j或疾病管制署全球資訊網查詢，也可撥打免費防疫專線1922或0800-001922洽詢。

衛生局長曾梓展（後）今教學童正確洗手五步驟「濕、搓、沖、捧、擦」。記者趙容萱／攝影
衛生局長曾梓展（後）今教學童正確洗手五步驟「濕、搓、沖、捧、擦」。記者趙容萱／攝影
衛生局長曾梓展（後）今教學童正確洗手五步驟「濕、搓、沖、捧、擦」。記者趙容萱／攝影
衛生局長曾梓展（後）今教學童正確洗手五步驟「濕、搓、沖、捧、擦」。記者趙容萱／攝影

台中市 咳嗽 發燒 腸病毒 衛生局

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