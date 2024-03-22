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校長性平案遭糾正 投縣反駁

聯合報／ 記者江良誠、葉晉宇／連線報導
南投國小校長劉育成性侵學童案，監院糾正南投縣政府。本報系資料照
南投國小校長劉育成性侵學童案，監院糾正南投縣政府。本報系資料照

南投縣國小校長劉育成涉校園性平事件，監察院認為南投縣政府校園性平事件監督機制嚴重失靈，昨天通過糾正案。南投縣政府反駁，接到爆料後，原本就要祭出停職處分，但教育部函示，停職逾越相關規定，因此改以請假、離開校園方式處理，並無監督機制失靈；對於監院糾正案，縣府未向監院提出異議。

監察委員指出，去年6月被害學生檢舉，南投縣通報系統卻沒任何紀錄，也有女學生求助輔導調查紀錄，被當成機密，鎖在歷任輔導主任抽屜中；加害人不當聯繫被害學生及家長，還找民代施壓延遲揭露案件，凸顯縣府對教育人員性平事件通報、監督嚴重失靈 。

南投縣政府表示，去年6月5日網路爆料傳出後，立即啟動校安通報，主動聯絡受害學生，8日即召開性平教育委員會，要對校長停職處分，但教育部函示「停職」似已逾越「校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則」規範建請非以暫時停止職務方式辦理，方符合相關規定。性平委員會認為，劉有必要暫時離開校園現場，才決議請假等方式。

縣府表示，去年8月16日新修訂性平法後，校長涉性平案才有停職法源依據，去年9月5日縣府再召開性平會決議停職；去年12月7日再經過性平會決議「永不錄用」；監察院則於9月7日通過糾舉。

縣府表示，完全依照法令辦理，並無監督機制嚴重失靈、未依權責要求停職接受調查等情形。至於「民代施壓」，縣府表示，加害人依法停職後，縣府未改變任何行政處分。

南投縣 校園 機制

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