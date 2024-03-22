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台中托育副食品費 預計下月調漲

聯合報／ 記者黃寅余采瀅／台中報導
台中市托育人員發展協會陳情說，物價飛漲，托育人員工作辛苦、薪資偏低，無法吸引年輕人投入。圖／台中市托育人員發展協會提供
台中市托育人員發展協會陳情說，物價飛漲，托育人員工作辛苦、薪資偏低，無法吸引年輕人投入。圖／台中市托育人員發展協會提供

物價上漲、電價看漲，台中市托育人員發展協會陳情，托育工作薪資偏低，副食品費長達10年未調整，甚至得倒貼準備食材。議員表示，市府應提高保母待遇，但要避免增加家長負擔。台中市社會局表示，收費標準去年8月剛修正過，未來視物價波動調整；副食品費去年底已提案調整，預計4月上路，原本每月1000元，未來最多可收到1500元。

台中市托育人員發展協會表示，原本台中市日間托育費用收費上限為22061元，去年8月調整後改採分區定價，日間托育收費上限變成14500元至15000元，變相壓縮托育費用成長空間；日托時數為10小時，全日托24小時費用也應加倍提高。

協會表示，托育副食品費每月1000元，已長達10年沒有調整，通膨與物價波動，甚至得倒貼食材費用，要求放寬收費標準，改由家長與托育人員協調訂定。

托育人員說，現在雞蛋每顆近10元，水果也不便宜，菜價更是浮動，遇到颱風或暴雨就貴翻天，早就該調整了，市府去年底通過提高收費上限至1500元，但每日2餐、每月20天托育，共得準備40餐，每餐增加12.5元，平均下來得精打細算才不會虧錢。

協會理事長鍾情婷說，居家托育師生比為1比4，受2歲分齡限制，2歲以下至多收托2人，建議改為18個月以下最多2人，可增加收托人數。議員李天生說，提高保母待遇，家長才有好的托育品質，但為避免增加負擔，政府應想辦法提高補助。

社會局表示，台中保母收費原本地板價12000元、天花板價22061元，去年8月修正比照各地改採分區收費，收費上限為14500元、15000元，若原本費用超過分區上限者，則依原收費標準，但不得再調整，未來會比照中央規定，依物價波動調整；副食品費已調整為每月1000至1500元，目前正在修至收退費標準，預計4月上路。

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