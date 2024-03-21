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「一生必遊一次」高美濕地遊客大減 議員籲搶救流失觀光人潮

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市高美濕地景觀優美，弧形木棧道搭配夕陽浪漫破表，是全國知名景點之一。記者林佩均／攝影
台中市高美濕地景觀優美，弧形木棧道搭配夕陽浪漫破表，是全國知名景點之一。記者林佩均／攝影

交通部觀光署公布統計2023年台中主要觀光景點，吸引逾5933萬人次，較2022年提升超過2成，不過，台中有8處觀光景點人潮卻減少，霧峰林家花園減少14%，台中國家歌劇院減少13%，連被國外票選為「一生必遊一次」的高美濕地也減19%。觀旅局長陳美秀表示，高美濕地正改善中，至於遊客減少的景點，有些屬於中央與私人，會了解狀況，中央與地方合作提升人潮。

根據交通部觀光署統計，台中高美濕地2022年遊客數共45萬2612人次，去年降至36萬8355人次，減少19%最多，霧峰林家花園減少14%、台中國家歌劇院減少13%，台中都會公園與大雪山森林遊樂區減少12%，福壽山、八仙山、東勢林場也減少4%至8%。

民進黨議員楊典忠說，高美濕地是台中最具觀光代表性的景點，但自2018年統計以來連5年減少，從2018年每月20萬人次，到2023年每月僅剩2萬人次，顯示市府跨局處會議效能不彰，1、2年才開一次會，也沒有專責機構負責觀光發展問題，使基礎設施老舊、長期缺乏公共廁所、無障礙通道不完善；市府應恢復高美濕地整體發展跨局處小組會議，儘速搶救流失的觀光人潮。

觀旅局表示，高美濕地在木棧道閘口統計參觀人次，因受潮汐關閉及天候影響，數字被嚴重低估，另近年增設的景觀橋、觀賞夕陽及風車大道最佳視角的遊客中心，人潮也無法計入；交通部觀光署今年開始同意改用電信大數據計算，將更能掌握實際人潮。

觀旅局指出，為持續提升高美濕地旅遊服務品質，市府將針對周邊用地或設施的整體設計，包含重新改造老舊公廁，還有攤販、交通、停車等問題研議新對策，提升整體競爭力與旅遊品質。

台中市高美濕地景觀優美，是全國知名景點之一，但遊客人潮卻逐年下降。記者林佩均／攝影
台中市高美濕地景觀優美，是全國知名景點之一，但遊客人潮卻逐年下降。記者林佩均／攝影

台中市 觀光景點 議員 高美濕地

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