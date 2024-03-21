矽礦一拖20年不得開發！業者批官員凟職 林業署稱早有公告

台中市北原礦業公司今開記者會，聲稱該公司2004年取得位在南投縣信義鄉水社大山的礦業權用地，並取得礦務局採礦許可，未料2017年得知該址卻早已被農業部林業署畫為國土保安用地，至今不得開發，歷經多次陳情均無法解決，權益受到嚴重損害，將控告相關公務員瀆職。

不過，林業署南投分署表示，北原礦業所指林地，早於1934年即已編入第1626號保安林範圍，從未變更。該分署又在2009年，依據內政部頒布的「國有林班地地籍測量及土地登記計畫」，屬保安林之林地應編定為國土保安用地之規定，將第1626號保安林辦理編定為國土保安用地，都是依法行政，且相關土地登記結果均由地政機關依程序公告在案。

北原礦業董事長董事長詹德成、副董事長賴信宏和總經理林振光等人，今大動作開記者會，痛批為此事已拖了近20年，僅因公部門間缺乏橫向連繫，明明經濟部礦務局已核准他們開採，卻只因為土地被編定為保安用地，而不得開採。而且，要編定為保安用地，從未通知該公司。這期間，公司為礦區開路、營運，至少花了10億元以上，還曾透過民代協調，或陳情監察院，最終都得不到公平對待和處理。

詹德成說，這塊礦是水晶礦，富含高純度的矽，富潛在開發價值，半導體和光電業都需要，台灣向來都仰賴進口，他們開採後對國家發展亦有幫助，希望新的總統賴清德上任後能協助解決。他們只要求取回開礦權，並對眾多投入的股東有所交待，否則不排除將控告相關公務員瀆職，並發起陳情抗議。

但林業署南投分署說，北原礦業提出礦權展限及開發申請時，該分署即已明確表示本礦業權範圍屬保安林，且使用編定屬國土保安用地，依土地使用管制法規，不容許作採礦使用，亦不同意租用作為採礦。另，北原礦業礦區周邊的潭南部落，歷年來也多次明確表達反對開礦。

南投分署說，礦業開發除了符合礦業法規定外，也應符合其他有關法令規定才能辦理，該案土地登記及後續的審核，均依相關計畫及法規辦理，並無北原礦業所稱逕為強行變更登記，致其權利受損情形。

當地潭南村村長松照天表示，採礦地點都在部落水源地附近，除了可能汙染水源，部落屬於土石流警戒區，族人擔心若恢復採礦，日後可能會有更嚴重的災情發生。

他說，北原礦業過去已兩次取消開會，對部落會議的不尊重，村民早已表達拒絕採礦的立場與憤慨，不會再接受第3次的採礦諮商，大多數部落居民都堅持反對挖礦、保護家園。